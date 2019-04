Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Forssa 6.4.2019

IS Ravien arviot ovat Veikkauksen kertoimien kanssa napit vastakkain kahdessa eri lähdössä.Näemme haastajadivisioonan finaalin tasaisempana kuin Veikkaus. North Lexus on toki suosikki, mutta se kohtaa aikaisempaa kovemman vastuksen eikä voittoa voi pitää kirkossa kuulutettuna. Pelivalintatarjoaa mukavan 2.70 kertoimen, joka otetaan mukaan peleihin arviolla 42%. Jo 2.39 olisi ylikerroin.Kartier on selvä suosikki seuraavassa lähdössä. Veikkaus on painanut sen kertoimen liian selväksi pohjaksi, joten tässäkin kohteessa pääsemme nostamaan laajan haastajaringin mukaan lapulle. Sekä Tuurin Toivo (kerroin 8.20, arvio 14%) ja(kerroin 2.50, arvio 42%) ovat pelikelpoisia. Näistä Tuurin Toivo on odotusarvollisesti parempi valinta.Muu voittaja 2.70**Tuurin Toivo 8.20* Muu voittaja 2.50*Kohteet sulkeutuvat kello 14.30. Pelikohteiden tähtiluokitukset ovat asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.