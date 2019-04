Ravivihje: Toto75 Jägersro 6.4.2019

Suosikit: Pienestä osallistujamäärästä huolimatta Olympiatravet-karsinta on erittäin mielenkiintoinen lähtö ja juoksunkulustakin voi tulla värikäs. 3 Racing Mange avasi kauden Mantorpissa erittäin positiivisella suorituksella. Se oli yllättää Handsome Bradin ensi metreillä, mutta lopulta 3. sisälle siirtynyt ori tuli maalisuoran tilaa saatuaan terävästi. Joakim Lövgrenin tähtäimessä on nyt varmasti keulapaikka, ja normaalilla vauhdinjaolla valjakko voisi vetää maaliin astikin. 7 Cyber Lanen harjoituksista on kantautunut positiivisia signaaleja ja ruuna oli vuosi sittenkin heti voittoiskussa palatessaan tositoimiin. Johan Untersteiner sanoi toki ottavansa ulkoa tässä alun maltillisesti, joten jonkin verran pelisuosikki on sen jälkeen muiden armoillakin. Juoksunkulusta voi tulla tosin sitä suosiva.



Haastajat ja yllättäjät: 1 Rajesh Face pysytteli viimeksi porukan hännillä alusta loppuun, mutta kuntopuoli vaikutti kuitenkin hyvältä. Toista kertaa Adrian Kolgjini on tuskin yhtä varovainen, sillä pienessä lähdössä kiertäminen johtavan rinnalle ei ole kovin vaativa tehtävä, varsinkaan kun muita halukkaita ei ehkä ole. Keulahevosen tehtävää se vaikeuttaisi. 4 Day Or Night In ei menestynyt talvella Ranskassa, mutta kyseessä on hyvä hevonen, joka voitti vastaavan kisan vuosi sitten. Juoksun onnistuessa totokamppailuun. 5 Angle Of Attack ei ole vielä aikaisemmin ollut tälle tasolle riittävä menijä, mutta Ranskan vierailu meni putkeen. Viime startissa ruuna kiri keskijoukoista lopun oikein napakasti. Nopea lähtijä haastaa sisäpuolelta kiihdyttävät heti alussa, mutta voittoon asti riittäminen voi olla tiukassa. 6 Takethem putosi viimeksi selkeästi Pastore Bobin kyydistä lopussa, joten ehkä parannettavaa jäi vielä liikaa.



Juoksunkulku: Racing Mange, Day Or Night In ja Angle Of Attack avaavat parhaiten, etu sisimpää starttaavalla. Rajesh Face kiertää vauhdinpitäjäksi, Cyber Lane hakee paikan toisen radan jonosta.



Pelijakauma: Racing Mange (22%) ja Cyber Lane (37%) tuntuvat ennakkoon melko tasaväkiseltä kaksikolta. Prosentit siirtynevät vielä ensin mainitun suuntaan. Angle Of Attack (13%) on saanut liikaa kannatusta.



Ranking: A) 3, 7 B) 1, 4, 5, 6 C) 8 D) -