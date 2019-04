Ravivihje: Toto75 Forssa 6.4.2019

Suosikki: Haastaja- vastaan huippudivisioonafinaali näyttää joko tai -kohteelta. Mikäli 3 Kartier ravaa, on ori vaikeasti kukistettavissa. Kovalla voittoprosentilla kilpaileva lahjakkuus kilpaili edellisen kerran Vermossa, missä ori jyräsi muut alleen väkevällä suorituksella. Kartier on ansaitusti suosikki, mutta varmaksi sitä ei uskalla jättää, kun peliprosentit saattavat pysytellä liian korkeissa lukemissa. Mikäli oriilla on huono päivä, saattaa peli olla ohi jo kiihdytyksessä.

Haastaja: 14 Tuurin Toivo laukkasi Kouvolassa alussa, mutta teki tämän jälkeen mainion suorituksen. Vermossa hevonen sai hyvää vetoapua kirissä ja runttasi maalisuoralla varmasti ykköseksi. Ehjällä ja onnistuneella juoksulla Tuurin Toivo on yksi mahdollisista. 13 Hexan Voksu haki Kouvolassa keulat ja jatkoi etusuoralla 2. sisällä Costellon takana. Maalisuoralla ruuna pyrki haastamaan hallitsevan ravikuninkaan ja olisi matkan jatkuessa kuitannut edelle. Starttiväli on nyt lyhyempi, mikä on plussaa.

Yllättäjät: 12 Julmin on kovaluokkainen menijä, joka teki viime kaudella hienon tilin. Ori pystyy heti paljoon, mikäli vire on tauolta kohdallaan. 9 Draken jäi toissa kerralla pussiin. Viimeksi ruuna sai hyvän juoksun kärjen tuntumassa, mistä hevonen tsemppasi kaksariin. Draken on kerännyt lyhyessä ajassa paljon rahaa ja tehtävä on tällä kertaa uran kovin. 5 Morison ei ole alussa nopeimpia, mutta jaksaa nykyvireessä tehdä upeasti töitä. Ruuna pystyy paljoon, kunhan ei jää kiihdytyksessä liian kauas. Valmentaja odotti 2 Sakarinin parantavan, kun ori sai lyhyen huoltotauon jälkeen startin alle. Vermossa ori oli jonkin verran sijoitustaan parempi toivottomista asemista. Nopeat 6 Villiäijä ja 7 Valppaus pääsevät hyvin matkaan. Molemmat ailahtelevat jonkin verran, mutta pystyvät oikeana päivänä paljoon. Villiäijä voitti Porissa keulasta lähdön, missä Valppaus seuraili johtavan takaa kolmanneksi. Tuoreimmassa kisassaan Villiäijä laukkasi lähtöön kun taas Valppaus jäi pussiin.

Pelijakauma: Kartier (52%) on kerännyt turhan paljon peliä osakseen eikä siinä ole pelillistä mielenkiintoa. Myös Drakenin peliosuus (14%) mietityttää, ja ruuna jätetään niukasti ulos kupongeilta. Hexan Voksu (2%) on eniten alipelattu.

Juoksunkulku: Sakarin, Villiäijä ja Valppaus erottuvat alussa. Villiäijä juoksee keulassa, mikäli se pääsee ohi Sakarinista. Sakarin puolestaan juoksee johdossa, mikäli ori saa torjuttua alussa juoksulangan vastustajat. Kartier pokkaa lopulta johtopaikan nimiinsä, mikäli hevonen avaa ravilla.