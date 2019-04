Ravivihjeet

Ravivihje Toto64 Bollnäs 5.4.2019

Taktinen veto:

Päivän Pankki: 7 Månprinsen A.M. (Lähtö 7, T64-4, T4-2)

Päivän Pankki 2: 1 Lome Storm (Lähtö 5, T64-2)

Ideaveto: 3 Super Zantos (Lähtö 4, T64-1)

Ideaveto: 6 Åsens Boggie (Lähtö 6, T64-3, T4-1)

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 3

Toto64-2: 1

Toto64-3: 6, 4, 10

Toto64-4: 6

Toto64-5: 10, 5, 9, 3, 1

Toto64-6: 14, 1, 8, 7, 12

Hinta: 7,50 €



Suuri

Toto64-1: 3, 2, 6

Toto64-2: 1

Toto64-3: 6, 4, 10

Toto64-4: 6

Toto64-5: 10, 5, 9, 3, 1

Toto64-6: 14, 1, 8, 7, 12

Hinta: 22,50 €



Ruotsin kiistaton kylmäveriykkönen Månprinsen on tienannut jo viidellä kaudella putkeen yli miljoona kruunua. Kierroksella on selkeät pankit sekä myös hyvällä prosentilla onnistuvat ideahevoset, ja täysosuman mahdollisuus tuntuu nyt realistiselta.Neloskohteen Månprinsen A.M. ei häviä tänään oikein mitenkään. Kun muissakin kohteissa on vakuuttavia suosikkeja ja pelihevosia, kannattaa harkita pelaavansa vain kuusi oikein -voittoluokkaa. Osuma olisi näin 2,5-kertaisesti ilmoitetun arvoinen, mutta toisaalta alavoittoja tällaiselle pelille ei makseta. Pitää saada kaikki oikein!Ruotsin paras kylmäverinenpalaa talvitauolta kotiradallaan.raportoi oriin olevan valmis heti hyviin suorituksiin, ja se ei normaalitasollaan ”seurustele” tämän tason hevosten kanssa. Lähtö on pieni, ja liikennevaikeuksien mahdollisuuskin on minimaalinen. Tuskin mikään estää Månprinseniä aloittamasta kauttaan voitolla, ja kannatta keskittää energiansa löytämään yllätyksellisyyttä peliin viidestä muusta kohteesta tällä T64-kierroksella.T64-kierrokselta löytyy toinen lähes yhtä paljon käytetty kylmäveripankki, kuin Månprinsen A.M., kakkoskohteen. Vaikka vain kahdesti kilpailleen nelivuotiaan kylmäveriravurin laittaminen varmaksi vaatiikin kylmähermoisuutta, ei epäröintiä kuitenkaan tule suuremmin pintaan. Lome Storm ei ole ottanut mitään harha-askeleita urallaan. Upea ori on lisäksi ollut todella vahva otteissaan, ja sille voi ennustaa tosi menestyksekästä uraa. Viimeksi Lome Storm kierteli ensimmäisen kaarteen neljättä rataa ja voitti silti täysin ylivoimaisesti keskipitkällä matkalla. Ori avaa voltista hyvin, ja nyt rattaille tuleva Ruotsin ykköskuskinostaa osakkeita. Varsinkin kylmäveristen kuskina Ohlsson on melkein ylivoimainen tällä hetkellä. Valjakon koko matkan johto vaikuttaa erittäin todennäköiseltä, ja muunlaisellakin juoksunkululla voi tulla onnistuminen.on menestyneemmän tallikaverinsa Perfect Dynamiten tapaan ollut koko talven loistoiskussa. Tammikuussa ruuna lopetti kirituhannen 11,8 keulasta ylivoimavoittoon, vaikka alku meni kierrellessä. Sen jälkeen ei ole ollut tuuria, ja voitot ovat jääneet raskailla juoksuilla kovissa lähdöissä puuttumaan. Super Zantos avaakin lujaa, ja tästä hyvältä paikalta pienessä lähdössä juoksu tuskin voi mennä kovin pahasti pieleen. Se ei takuulla häviä hevosena tai vireeltään tässä porukassa kenellekään. Tänään mennään lujaa lyhyessä ryhmässä!ei ole ollut tuuria kauden viidessä startissa. Se aloitti jäämällä juuri Bollnäsissa pussiin tammikuussa. Toisessa tammikuun startissaan alku meni raskaaksi, ja se taipui keulasta. Sitten oltiin taas pussissa, ja seuraavassa uudestaan paketissa Solvallassa 200000 kruunun ykköspalkinnon 75-lähdössä. Tämän jälkeen ruuna jäi väsyvän hevosen takana viimeiseksi kirikierroksella, kiri lujaa neljättä rataa, mutta loppusuoralla tuli laukka hyvästä kiristä. Siinä paloi ainakin totosija, ehkä voittokin. Viimeksi sama toistui eli keulahevonen käveli, ja Åsens Boggie jäi sen takana viimeiseksi avattuaan alussa keulaan. Ruuna meni ensimmäistä kertaa tällä kaudella kengittä ja näytti todella hyvältä – voimia jäi roppakaupalla varastoon. Jokohan olisi uran avausvoiton vuoro?6 Pelle Roc/Kaj Widell1 Mogas Sabrina/Kaj Widell9 Digital Engine/Kaj Widell4 Toutre/Kaj Widell