Ravivihje: Toto4 Kuopio 5.4.2019

Suosikki: Toto4-pelin päättää oikein mielenkiintoinen suomenhevosten tammalähtö, jossa on monta hevosta, joilla on kaiken onnistuessa potentiaalia nousta tulevaisuuden kuningatarkilpailijaksi. Vauhdikkain ja kovaluokkaisin on 9 Liisan Tulilintu. Tammaa on treenattu talvi uusin systeemein ja se on luonnollisesti tauolta iso arvoitus, mutta vaikea sitä on sivuuttaa kykyjensä pohjalta lähdön parhaan hevosen pallilta. Tauko ja volttilähtö tuovat varmasti laukkariskin, mutta alustava peliosuus on silti huomattavan matala luokkaan nähden.

Haastajat: 10 Piskon Pouta on edellistä melkoisesti luotettavampi suorittaja ja sillä perusteella aikainen rasti. Tamma leiskautti viimeksi pitkällä kirillä omille teilleen, eikä kaihda työntekoa.

7 Kunnaan Tähti avasi viimeksi uudesta tallista ja voitti suoraan pitkältä tauolta. Aiemmin oikein kankeasti startannut tamma oli kuin uusi hevonen, sillä se pamautti keulaan. Avaus ei tietysti ollut kova, mutta kiihdytysolemus aivan erilainen kuin ennen. Voimaa on ollut aina ja jos lähtönopeus kehittyy tuota tahtia, niin tulevaisuus vaikuttaa erittäin mielenkiintoiselta.

16 Ariittan voittoputki katkesi viimeksi keulataipumiseen ja tamma jäi tauolle. Heikompaan suoritukseen taisi siis löytyä selitys. Nuori nousukas on usein ollut hyvä suoraan tauolta, mutta nyt lähtöpaikka on takamatkan takarivissä oikein haasteellinen.

Yllättäjät: 1 B. Violetta oli Vermon Tammatähdessä kovien hevosten puristuksessa hyvä neljäs ja kehittyy tasaisen mukavasti. Paalun parhaimmistoa. 14 Julianne Dahlia ja 13 Niemen Cecilia ovat rutinoituneet kovissa tammalähdöissä ja baikuttavat nousuvireisilta. 12 Villi-Anna on äärimmäisen nopea, mutta saisi taistella urheammin. Taukostartissaan tamma tuli hyvännäköisenä pussissa maaliin. Epävarma 5 Marmardu on hieman kyseenalaisessa vireessä, mutta luokan muistaen sitä ei unohdeta vielä ihan tyystin. 15 R.R. Valssitar oli viimeksi pussissa. Tamman talvi on ollut rahakas ja nyt sarja ei oikein istu. Villinmiehen Tammakilvan kolmonen 3 N.P. Liitotähti palaa tauolta. Odotukset ovat maltilliset ja taktiikka passiivinen.

Pelijakauma: Liisan Tulilintu (13 %) on arvoitus, mutta luokkansa puolesta melkoisessa alennuksessa.

Juoksunkulku: B. Violetta avasi Vermossa mukavasti ykköselta, mutta Kunnaan Tähti edennee lopulta joukon johtajaksi, jos avaa kuten viimeksi.