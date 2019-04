Ravivihje: Toto4 Kouvola 4.4.2019

Suosikki: 5 Vuvuzela laukkasi Kuopiossa ensimmäisessä kurvissa. Jatkossa tamma teki hyvän juoksun ja kiersi tototaistoon. Vahva menijä on saanut tauon jälkeen muutaman startin alle ja kunto on nousussa. Ei olisi yllätys, vaikka hevonen palaisi Kouvolassa voittojen tielle.

Haastajat: 2 Sokru lopetti Kouvolassa aivan positiivisesti sisäratajuoksulla ja viimeksi hevonen otti kovassa Juliette Laxin voittamassa tammalähdössä maksimit sisäratajuoksulla. Sokru saa paalulta hyvän juoksun ja on yksi mahdollisista. 1 Vihellys aloittaa uusista käsistä. Se on ollut viime starteissaan tasainen sisäratajuoksuilla, mutta pystyy parempaan. Vihellys avaa voltista hyvin ja on mukana kärkiryhmässä suoraan startista. 7 Pauhis on selvästi viime sijoituksiaan parempi menijä. Sillä on paussia alla ja taktiikka tulee olemaan normaalia maltillisempi, mutta silti hevosta ei voi jättää huomiotta peleissä. Se on kilpaillut uransa aikana selvästi tätä kovemmissa lähdöissä.

Yllättäjät: 4 Karkurin Valssi avasi Kouvolassa keulaan ja juoksi lopulta 2. sisällä, mistä ruuna lopetti kakkoseksi. Forssassa ruuna nousi 3. sisältä toiselle radalle etusuoralla. Ratkaisuhetkillä ruuna runttasi hyvin perille ja osoitti jatkavansa hyvässä iskussa. 10 Annin Vapun tehtävä oli viimeksi mahdoton parijonosta, kun Juliette Lax hallitsi keulassa. Tarkemmalla juoksulla tamma pystyy parempaan. 6 Sarsis ei ole viime kisoissaan vakuuttanut. Tällä kertaa se saattaa päästä keulaan, mistä tamma on usein ollut kuin eri hevonen.

Pelijakauma: Vuvuzela (16%) on paras merkki.

Juoksunkulku: Radoilta 1,2,4 ja 6 avataan parhaiten. Sarsis tai Vihellys juoksee lopulta keulassa ja Vuvuzela hankkiutuu toisen radan veturiksi.