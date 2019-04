Ravivihjeet

Ravivihje: Toto64 Åby 4.4.2019 – 87623 euroa ekstraa

Taktinen veto

Päivän Pankki: 6 Promo Kemp (Lähtö 8, T64-5, T4-3, Päivän Duo-1)

Ideaveto: 2 Gento (Lähtö 4, T64-1)

Ideaveto: 8 Flädie Grim (Lähtö 5, T64-2)

Ideaveto: 2 Straight Flush (Lähtö 9, T64-6, T4-4, Päivän Duo-2)

Toto64-1 Jackpot-kierroksen avaa vain kuuden hevosen lähtö, jossa 2 Gento on pelimielessä ylivoimaisesti kiinnostavin. Kadoksissa ollut vire tuntuisi Halmstadin vahvan loppuvedon perusteella löytyneen ja meno luultavasti vain paranee tämän päivän kisaan. Juoksunkulkua Genton osalta on vaikea ennakoida, sillä oriilla ei ole Ruotsissa ajettu kertaakaan volttilähtöä. Kunnossa ollessaan Kim Erikssonin ajokki kestää näissä sarjoissa kaikenlaiset reissut. 6 Mack Dragan pelattaneen lähdön selväksi suosikiksi. Mikään helppo tehtävä ei kaksikymppia edeltä lähtevän Genton lyöminen kuitenkaan ole, sillä hevosten kapasiteetissa tuskin on suurtakaan eroa. Axevallan tauoltapaluussa Mack Draganista puuttui tauon jälkeen viimeinen terävyys, mutta startti kropassaan ruuna varmasti vetristyy. 4 No Comment lähtee reippaasti liikkeelle ja voi takamatkaltakin pyrkiä aikaisessa vaiheessa keulaan. Ruunalla ei ole kunnostaan aivan tuoretta näyttöä, joten suosikkikaksikon lyöminen tulisi pienenä yllätyksenä.

Ranking: A) 2, 6 B) 4, 3, 5 C) 1 IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 2 Suuri: 2, 6, 4



Toto64-2 Lähdön kymmenestä osallistujasta seitsemän ei ole onnistunut urallaan vielä ravilähtöä voittamaan. 8 Flädie Grimille täysosumia tuli viime kaudella jopa kolme, joten näytöiltään se on porukan selvä ykkönen. Ravia kulkiessaan tamma pystyy kasvattamaan voittosaldoa entisestään. 5 O.M.Entertainyou kampesi Axevallassa loppukaarteessa kesken kirinsä voimakkaasti ulkoradoille. Mutkuiluun saattoi palaa voittokin, sillä ruuna tuli maalisuoraa vielä hyvin ja rutisti kakkoseksi. 4 Quantum Yankeen taistelumoraali on ollut kyseenalainen, mutta ruuna voi terävöityä mennessään pitkästä aikaa kokonaan ilman kenkiä. Edellisellä valmentajalla tosin avojaloin juokseminen ei tuonut menestystä, joten paljon pelattuna Quantum Yankee on joka tapauksessa hieman maistumaton merkki. 3 Coram d’Inverne oli Halmstadissa johtavan takaa kehno ja tuli viim. 400m vain 25,6-vauhtia. Ruuna pystyy parempaan ja on yksi huomioitavista. 10 Sentfromabove väläytteli kolmevuotiaana asiallista kapasiteettia, mutta vaisun tulosrivin vuoksi se jäänee nyt melko unohdetuksi. Ohjastaja Agnes Carlssonilla ei ole urallaan 16 kilpailusta vielä yhtään totosijaa, mutta näin sopivassa tehtävässä voisi onnistuminenkin tulla.

Ranking: A) 8, 5, 4 B) 3, 10, 6, 2, 7, 9, 1 IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 8 Suuri: 8, 5, 4, 3, 10



Toto64-3 4 Majestic Winen kuuluisi kykyjensä puolesta kilpailla paljon korkeammissa sarjoissa. Epäonnistumisia kuitenkin tulee laukkojen muodossa aika ajoin ja etenkin kaarteissa ruunalla on ollut ravin kanssa vaikeuksia. Tammikuun lopulla Kalmarin 75:ssä Majestic Wine laukkasi ensimmäisessä kurvissa ja haparoi hännillä vielä loppukaarteessakin. Peter Untersteinerin suojatti tuli taustalta vielä juosten maaliin ja kulki päätöslenkin 13,9-vauhtia. Lämmityskuvista kannattaa pyrkiä seuraamaan ruunan tämän illan virettä. 1 Hublot Boko pääsee paalulta yksin liikkeelle ja voi johtaa joukkoa startista maaliin. Muscle Hillin poika kulki Jägersron koelähdössä päätöskiepin mukavan oloisesti 15,7-tahtia ja Conrad Lugauerin tallikunto on tällä hetkellä kova. 2 Livi Nam Nam voitti Axevallassa hieman tuurillakin, kun se pääsi loppukaarteessa laukanneen johtohevosen takaa ilmaiseksi keulaan. Marginaali muihin oli lopussa kuitenkin selvä ja startin saatuaan ruuna lienee tänään vielä parempi. 6 Vincent Horse aloitti Robert Berghiltä hyvällä kakkossijalla, vaikkei johtanutta Kennedyä kyennytkään haastamaan. Ruunan uran voittosaldo ei ole mitenkään mairitteleva, joten näyttöjä kyvyistä kaivataan vielä hieman lisää.

Ranking: A) 4, 1, 2 B) 6, 7, 3 C) 5 IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 4, 1, 2, 6 Suuri: 4, 1, 2, 6



Toto64-4 2 Scotch Brodde näytti Solvallassa ilman kenkiä mainiolta, mutta juoksunkulku meni takapareista liian vaikeaksi. Ruuna tuli maalisuoralla vastustajien keskellä voimia uhkuen perille ja kulki viim. 800m 12,2-vauhtia. Loistopaikalta Scotch Brodde kuuluu ensimmäisenä lapulle, mutta pyrkivällä hevosella on jonkinasteinen laukkariski etenkin starttihetkellä. 7 Marys Overandout sai tehdä Åbyssä oman juoksunsa keulassa ja voitti varmaan tyyliin. Hyvästä starttinopeudesta huolimatta ei piikkiin pääsy ole nyt kirkossa kuulutettua ja ruuna tuntuu suosikkina haavoittuvaiselta. 6 Ibra Sånna nostetaan yllättäjänä mukaan a-ryhmään. Ruuna on siirtynyt viime kilpailun jälkeen Sophie Ställbergiltä Edvin Cekan valmennukseen ja paikanvaihdos voi kohentaa menoa paljonkin. Cekan “mainoshevosena” on viime kuukausina nähty 75-tasolla hurjia esityksiä tehnyt Vlad del Ronco. 5 Forever Newport roikkui Solvallassa ylivoimaisen Brothers N.Armsin takaa positiivisesti kakkoseksi ja nopealla avaajalla saatetaan tällä kertaa kokeilla keulajuoksua.

Ranking: A) 2, 7, 6 B) 5, 1, 4, 8 C) 3 IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 2, 7, 6, 5, 1 Suuri: 2, 7, 6, 5, 1



Toto64-5 6 Promo Kemp otti marraskuussa suoraan tauolta keulavoiton ja piti seuraavalla kerralla takanaan niinkin kovan menijän kuin Heart of Steelin. Tämän illan lähdössä ei likikään saman tason hevosia ole vastassa ja suurella todennäköisyydellä ori pääsee kontrolloimaan tapahtumia keulassa mielensä mukaan. 2 Cantona Mearas voisi parhaimmillaan tarjota suosikille hyvän vastuksen, mutta parissa viimeisessään se ei ole täysin vakuuttanut. Axevallassa tosin juoksunkulussa oli epäonneakin, mutta Jägersron montéssa ruunan olisi pitänyt puristaa toiseksi saadakseen kiitettävän arvosanan. Etukenkien riisuminen olisi Cantona Mearakselle selvä plussa. 5 Stud Muffinin vireestä ei saanut Åbyn epäonnistuneessa tauoltapaluussa kunnon käsitystä. Kyvyt ruunalla ovat tälläiseen lähtöön hyvät, mutta ainakin suosikin kukistaminen yllättäisi.

Ranking: A) 6 B) 2, 5, 4, 3 C) 7 IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 6 Suuri: 6



Toto64-6 Päätöskohteen voittanee ilman epäonnea 3 Racing Ribb. Se laukkasi Färjestadin 75:ssä lähtöön ja oli loppukaarteessa hännillä laukkaavan takana pussissa. Maalisuoraa ruuna tuli porukan keskeltä mainiosti ja olisi paremmalla tuurilla kamppaillut ilman muuta kärkisijoista. Halmstadin voitossaan Racing Ribb oli selvästi vahvin johtavan rinnalta. 10 Frisco Runner paransi Mantorpin starttiin päästyään juoksemaan ilman kenkiä. Lyhyt starttiväli voi terävöittää ruunaa entisestään ja takarivistäkin se on suosikin ykköshaastaja. 2 Straight Flushin kehitystä on hyvän Ruotsin debyytin perusteella mielenkiintoista seurata. Jää kuitenkin nähtäväksi, onko ori vähäisellä rutiinillaan vielä valmis haastamaan tämän lähdön suosikkeja. 6 Bag’s Simoni ei pystynyt viimeksi kaviohalkeaman vuoksi parhaimpaansa ja laukkasi ensimmäisessä kurvissa. Nyt kaiken pitäisi olla taas kohdillaan ja nopea avaaja voisi keulaan päästessään johtaa pitkään. 7 Sinfonia d’Amore jäi Halmstadissa loppukaarteessa hetkeksi väsyvään selkään ja sai kunnolla vapaata vasta 150 ennen maalia. Tamma kiri mukavasti perille ja voi kaiken onnistuessa järjestää suuryllätyksen.

Ranking: A) 3 B) 10, 2, 6, 7, 4, 9, 8 C) 5, 1 IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 3, 10, 2 Suuri: 3, 10, 2



IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 2

Toto64-2: 8

Toto64-3: 4, 1, 2, 6

Toto64-4: 2, 7, 6, 5, 1

Toto64-5: 6

Toto64-6: 3, 10, 2

Hinta: 6,00 €



Suuri

Toto64-1: 2, 6, 4

Toto64-2: 8, 5, 4, 3, 10

Toto64-3: 4, 1, 2, 6

Toto64-4: 2, 7, 6, 5, 1

Toto64-5: 6

Toto64-6: 3, 10, 2

Hinta: 90,00 €



