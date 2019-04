Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Bergsåker 3.4.2019 – jättipottikierros

Suosikki: 9 Isco Boko on ratkaissut voiton kolme kertaa peräkkäin johtavan rinnalta ilman että ihan kaikkea on tarvinnut laittaa peliin. Mattias Djusen 4-vuotiaalla on edellytyksiä kovempiinkin lähtöihin, eikä selvä suosikkiasema tässä ole liioiteltua. Juostava matkakaan tuskin tuottaa ongelmia. Tallin hevoset ovat osoittaneet kokonaisuudessaan hyvää virettä.



Haastajat ja yllättäjät: Vaikka Isco Boko on potentiaalinen varmaehdokaskin, nostetaan sen kanssa lapulle kuitenkin vähälle pelille jäänyt 2 Bear Victory. Torbjörn Jansson ajoi tammalla keulavoiton tammikuussa, eikä sama ole mahdotonta tässäkään. Helmikuun ensimmäisessä startissa se väsyi johtavan rinnalta, mutta on osoittanut kahdessa viime kisassa virettä. Toissa kerralla loppu sujui 12-vauhtia ja viimeksi pahan alkulaukan jälkeen tamma nousi vielä porukkaan mukaan. 7 True Devotion osoitti 3-vuotiaana hyviä otteita, eikä ole kauden avaukseenkaan mahdoton. Örebron kisassa se tuli keulasta viime metreillä ohitetuksi. 5 Woolies on mennyt selvästi eteenpäin ja ottanut voitot 11-lopetuksilla keulasta ja 2. ulkoa. 6 Palais Bourbon vastasi viimeksi keulasta 11-vauhtisella päätöspuolikkaalla voittoon, mutta muilta juoksupaikoilta voittaminen voi olla vielä hankalaa. Vastus kovenee.



Juoksunkulku: Bear Victorylla on hyvä sauma napata keulapaikka. Palais Bourbon ja True Devotion lähtevät mukavasti ulompaa. Isco Boko voi kiertää päätöskierroksen alkaessa johtavan rinnalle.



Pelijakauma: Isco Bokon (48%) peliosuus on oikea, mutta Bear Victory (3%) tuntuu kovin aliarvostetulta. Woolies (28%) on saanut liikaa kannatusta.



Ranking: A) 9 B) 2, 7, 5, 6, 8 C) 1, 3, 10, 4 D) -