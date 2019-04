Ravivihje: Vermo Toto64 3.4.2019 – 153 554,81 euron jackpot

Suosikki: Tammatähti on huomattavan mielenkiintoinen tapahtuma varsinkin siksi, että 11 Ranch Kelly ilmestyy ensimmäistä kertaa tällä kaudella viivalle optimibalanssillaan ilman etukenkiä ja vihdoin nähdään mikä supertamman todellinen kilpailukyky on 11-vuotiaana. Keskiviikon esityksellä on huomattava merkitys tulevien suurkilpailujenkin lähtölistojen osalta. Kauden avausstartit ovat olleet oikein hyvää suorittamista hokkikengässä, vaikka viimeksi johtavan rinnalta tappio tulikin. Vermon kesäkeli, maili ja rata 11 on yhdistelmä joka ei ole miltään hevoselta helppo ratkaistava. Hannu Torvinen kuitenkin vahvisti aamulla IS Raveille, että taktiikka on illalla aktiivinen ja kun muut tammat eivät ole loistaneet, niin luotetaan Ranch Kelly selittelemättä varmaksi. Kyllä sen voi olettaa kulkevan etukengittä ihan eri sfääreissä kuin nämä keskiviikon kilpasiskot, jota toki näistä asemista vaaditaankin.

Yllättäjät: 6 Callela Ladyboss päätti viime kauden vaisusti, eikä tahti ole ollut kummoista tämän vuoden kahdessa ensimmäisessä kisassa. Espoon Palkinnossa tamma masentui Ranch Kellyn paineen alla aika pahoin keulasta. Rutiini on tietysti kova ja maili on parempi matka, mutta vaikea tamman pelaamista puoltavia seikkoja on nyt löytää. 7 Willow Pride on tuoretta verta tammahuipulla ja äärimmäisen nopeana hevosena myös mielenkiintoinen lisä. Keskiviikkona lähtöpaikka on tosin hirmuisen ilkeä monen nopean ulkopuolella. 5 Bosses Lily ja 2 Free Me eivät nekään ole vielä tällä kaudella loistaneet, mutta eiköhän moottoreista ala hiljalleen löytyä enemmän tehoja. Kaksikko ratkaisee ensimmäisen keulapaikan kohtalon ja ne juoksevat tässä lähes varmasti sisärataa, joka on luonnollisesti vauhdikkaassa kisassa etu. 10 Callela Eliza oli oudon vaisu viimeksi, eikä siihen löytynyt selitystä. Luokkaa tammalla riittää, jos sillä on hyvä päivä, mutta maililla taitaa tulla kiire. 3 Lolo Lee ja 8 Golda Paris availevat vasta kauttaan. Kenkien riisuminen auttaa kumpaakin paljon, mutta ihan kärkisijoille on tekemistä.

Pelijakauma: Ranch Kelly (59 %) on asematkin huomioituna aika oikein pelattu suosikki ja kelpaa varmaksi.

Juoksunkulku: Lähtöön on helppo ennustaa todella tulista kiihdytystä, kun eturivissä alkuun satsaavat ainakin Free Me, Bosses Lily, Callela Ladyboss ja mahdollisesti vielä Willow Pride. Kuskien tahtotiloja on vaikea ennustaa, mutta kukin pystyy kyllä halutessaan pitämään ulkopuolelta lähtevän ulkopuolellaan. Hurja avaus hyödyttää Ranch Kellyä ja Hannu Torvisella voisi olla ikävältä näyttävältä paikalta yllättävän paljonkin avaimia käsissään. Tärkeä tieto on kuitenkin, ettei tähdellä passailla tässä.