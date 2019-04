Ravivihjeet

Ravivihje: Toto64 Eskilstuna 2.4.2019

Taktinen veto:

Hyvä Suomi! -veto/Päivän Pankki: 8 Emotion Man (Lähtö 6, T64-3, T4-1)

Hyvä Suomi! -veto/Ideaveto: 3 Sheriff Bi (Lähtö 4, T64-1)

Päivän Pommi: 3 Maverick Dream (Lähtö 7, T64-4, T4-2)

Päivän Pommi 2: 1 Nika (Lähtö 9, T64-6, T4-4, Päivän Duo-2)

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 1, 3

Toto64-2: 4, 5

Toto64-3: 8

Toto64-4: 9, 3, 13, 7

Toto64-5: 6, 5, 4

Toto64-6: 6, 1, 15

Hinta: 14,40 €



Suuri

Toto64-1: 1, 3

Toto64-2: 4, 5, 2

Toto64-3: 8

Toto64-4: 9, 3, 13, 7

Toto64-5: 6, 5, 4, 7

Toto64-6: 6, 1, 15

Hinta: 28,80 €



Kontio ajaa raveissa muun muassa kahtaRuotsin tallin valmennettavaa,ja, joilla kummallakin on hyvä sauma taistella voitosta. Lisäksi Kontion avauskohteen ohjastettavallaon yllätyssauma.Avauskohteenon ”kaikkien varma”. Kuitenkin tällaisten 75-tason hevosten pelaaminen iltaraveissa on huono taktiikka, kun ne usein tähtäävät seuraavaksi isomman palkinnon lähtöihin. Niillä ei usein näissä ”välistarteissa” ajeta aivan hampaat irvessä voitosta ja varustesäädötkin saattavat olla enemmän harjoitusasennossa.Siksi jättisuosikki varmistetaan tai siitä voi koittaa pelata kokonaan ohi. Knifetown Winner saattaa lisäksi menettää keulan alussa, vaikka se on nopea lähtijä. Ulkopuolella on kaksi todella tulista avaajaa,ja, ja voi olla, ettei suosikilla edes satsata kiihdytykseen tänään.Se sai viimeksi 75:ssä keulan pidettyä, mutta alkoi intoilla liikaa ja lopussa satsaus maksoi liikaa. Tänään pienessä lähdössä suosikin valmentajasaattaa haluta mieluummin ajaa takaa. Toisaalta jos alkuun satsataan, saattaa käydä samoin kuin viimeksi: taipuminen keulasta.Siihen nähden, miten hienoon ollut kauden 2019 starteissaan, yksi voitto viidestä on ollut epäonnista. Viimeksi ruuna jäi juoksuradan paikaltaan epäonnisesti hännille, ja sieltä ei kovassa seurassa ollut enää saumaa ehtiä.Kuitenkin Emotion Man lähtee liikkeelle voltista hyvin, ja saanee tänään takamatkan sisäradalta nopeasti hyvän paikan Jorma Kontion ohjastamana. Hevonen on ollut todella hyvä joka startissaan. Toissa kerralla se voitti kymmeniä metrejä Färjestadissa 75-päivänä. Tänään voiton mahdollisuuksia nostaa muun muassa se, ettei tässä lähdössä ole kovinkaan kaksiset vastustajat.Paalun eniten luotettuon ottanut voittonsa todella vaatimattomissa seuroissa. Viimeksi se laukkaili Solvallassa, sitä ennen tuli ykkönen ns. pistelähdöstä. Sitä edeltävät voitot ovat taas vuodelta 2017, ja New Aviator ei tosiaankaan pelota vastustajana, muu porukka vielä vähemmän.Kontiolla on siis hyvä ajokki myös T64-avauskohteeseen.palasi viimeksi pitkältä 10 kuukauden tauolta upeasti juuri Eskilstunassa, missä se kilpaili lisäksi avoimessa lähdössä.Ruuna avasi suoraan keulaan, päästi jättisuosikin Nappa Scarin eteensä ja jäi lopulta ajamattomaksi suosikin takana. Ruuna ravasi hyvin ja näytti terävältä. Se on tasoltaan todella riittävä hevonen tällaiseen lähtöön, eikä suosikin voitto siis todellakaan ole mitenkään kirkossa kuulutettu.on hyvä hevonen sopivalla lähtöpaikalla illan kisassaan, ja se on jäämässä omituisen pelaamattomaksi. Viimeksi ruuna laukkasi yllättävästi keulasta Solvallassa lähdössä, joka olisi voinut hyvinkin olla sen heiniä. Keli oli tuona päivänä todella raskas, ja liukas rata saattoi hyvinkin vaikuttaa hyppyyn. Edellisessään Maverick Dream johti vastaavaa, tosin puolta kierrosta lyhempää, tasoituslähtöä vaivatta ykköseksi.Takamatkalla on asialliset hevoset, mm. Melkon ja Kontion, mutta mitenkään ilmaiseksi ne eivät tule saamaan paalun Maverick Dreamia kiinni.Tässä lähdössä yllätys on joka tapauksessa liki, sillä myös takamatkanjatuntuvat aliarvostetuilta pelijakaumassa.Päätöskohdekin vaikuttaa aivan erityisen haastavalta pelikohteelta. Suomessa syntynyton mahtivedossa ja hyvällä paikalla. Tammalla ei ole vielä näyttöä lähtönopeudesta auton takaa eturivistä.Jos kiihdytys onnistuu, on menestyssauma hyvä, ja alustava viiden prosentin osuus tuntuu joka tapauksessa erikoistarjoukselta. Sehän vastaa voitontodennäköisyyttä kerran 20:stä.Nika laukkasi viimeksi parijonossa ensimmäisellä kierroksella ja kulki kirituhannella vahvasti. Viimeiset 900 metriä se tuli 12,8-tahtia tosi vahvasti perille asti. Laukka tuli häiriöstä, kun edessä laukannut valjakko hiljensi vauhtia. Edellisten voittostarttiensa perusteellakin Nikassa on kyse tosi lupaavasta ravurinalusta.3 EL Gumpert (FI)/Jorma Kontio (Timo Nurmos, kasvattaja EMP-Invest Oy ja omistaja Henry Olander, Suomi)1 Qvidja’s Aapo (FI)/Janne Korpi (Pekka Korpi, kasvattaja ja omistaja Ilkka Herlin, Suomi)3 Sheriff Bi/Jorma Kontio7 Kålland/Kaj Widell8 Emotion Man/Jorma Kontio (Katja Melkko)8 Carla d’Eronville/Jarno Koskela (Heikki Koskela)9 Herrera Boko/Jorma Kontio (Katja Melkko, omistaa Talli Äimän Viitoset, Suomi)7 Living The Dream/Kaj Widell12 Idreamicanfly/Ville Karhulahti13 Bon Ego/Jorma Kontio1 Nika (FI)/Olga Sehlova (Kasvattaja Nika Horses Ou ja Artak Avetisjan sekä omistaja Artak Avetisjan)14 Bear Seat/Kaj Widell7 Regent d’Inverne/Jorma Kontio (Timo Nurmos)