Ravivihje: Toto5 Teivo 2.4.2019

Suosikki: 4 Jetman Luxi on Teivon Toto5-pelin todennäköisin voittaja. Ruuna oli tauolta paluussaan sen verran vakuuttava, että nelivuotias ei taida olla juoksemalla kukistettavissa. Ruunalla on vielä vähän rutiinia ja kaikenlaista voi toki sattua. Mikkelissä ruuna seurasi johtavaa ja heitti tämän takaa kiriin viimeisellä takasuoralla. Jetman Luxi jätti samalla hyvästit kilpakumppanilleen ja pakeni ylivoimaiseen voittoon. Lähtöpaikka parani poisjäännin myötä, ja on odotettavissa, että hevonen pääsee ravilla liikkeelle.

Haastaja: 2 Nothing Else kiri Teivossa 2. sisältä ykköseksi ohi hyvin uransa aloittaneen Bismarck Comeryn. Jyväskylän starteissaan Nothing Else osoitti periksiantamattomuuttaan runtaten ykköseksi johtavan viereltä. Nothing Else ei ole terävä avaaja, mutta jaksaa runtata.

Yllättäjät: 10 Bwt Dictator on parissa viime kisassaan näyttänyt aikaisempaa parempaa. Teivossa johtavan rinnalta pronssille kamppaillut ruuna teki Vermossa kelpo esityksen tullen rintaman takana maaliin. 16 Ofelia Mick ei tauolta paluussaan häikäissyt 5. ulkoa, mutta pystyy parantamaan saatuaan startin alle. 15 Enderbest avaa kautensa ja uransa uudessa kotimaassaan. Tehtävä vaikuttaa pakin 5-radalta liian haastavalta voittoa ajatellen, mutta ainakin jatkoa varten sitä kannattaa seurailla. Teivossa 3. ulkoa tasaisesti viidenneksi kirinyt 5 Tiger Dillon ja Porissa 2. sisältä toton tuntumaan runtannut 3 Deal Boost ovat seuraavat merkit rankingissa.

Pelijakauma: Jetman Luxi käy varmaksi, kun se saa kiihdytyksessä edun pahimpaan kilpakumppaniin nähden.

Juoksunkulku: Kun Nothing Else ei pystyne pitämään johtopaikkaa hallussaan, on suuri vaara että Jetman Luxi pääsee etenemän keulaan.