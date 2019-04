Ravivihjeet

Ravivihje: Toto64 Färjestad 1.4.2019

Taktinen veto:

Päivän Pankki: 3 Global Weather (Lähtö 6, T64-3, T4-1)

Ideavarma: 5 Fighting Joe (Lähtö 4, T64-1)

Ideavarma: 1 Easy To Like (Lähtö 7, T64-4, T4-2)

Hyvä Suomi! -veto/Päivän Pommi: 8 Enjoy’s Corrida (Lähtö 4, T64-1)

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 5

Toto64-2: 1, 8, 7, 10

Toto64-3: 3

Toto64-4: 1, 9, 8

Toto64-5: 8, 6, 4

Toto64-6: 14, 3, 1, 8

Suuri

Toto64-1: 5, 1

Toto64-2: 1, 8, 7, 10

Toto64-3: 3

Toto64-4: 1, 9, 8

Toto64-5: 8, 6, 4

Toto64-6: 14, 3, 1, 8

Färjestadin ravirata sijaitsee Karlstadissa Ruotsin lännessä. Kaupungin jääkiekkojoukkue on samanniminen, kuin raviratakin, ja jäähalli on kaviouran läheisyydessä. Keli Karlstadissa on ennusteen mukaan poutainen, joten Ruotsin nopeimpiin kuuluvalla radalla nähdään takuulla vauhtia. Kierroksella on yksi pitävä pankki ja muissa kohteissa hyviä haasteita.T64-kierroksen ratkaisemiseksi löytyy eväitä. Kolmoskohteenon pitävä pankki, jonka varaan on hyvä rakentaa. Se yksin varmana voi tehdä vaikkapa kavereiden kanssa kimpassa vähän isompaa verkkoa. Vaihtoehtoisesti voi käyttääkahta hyvää voittosaumaajaapuvarmoina. Yksi vaihtoehto on hajottaa systeemit kahdelle lapulle niin, että vähintään toisen Horpestadin ideavarmoista on voitettava, jotta löytyy kuusi oikein.aloitti uransa todella lupaavasti kovia hevosia vastaan, kuten 135500 kruunun voittosumma kolmesta juoksustakin kertoo. Neljännessä startissa 75-avauksessaan hevonen jäi pitkäksi aikaa kiinni, sai tilaa loppukaarteessa tilaa, tuli lujaa kakkostaistoon, kunnes ravi mureni, laukkasi maaliin ja ilmeisesti ongelmana oli pahempikin vamma. Nyt ori palaa nelivuotiaana, ja vaikka takana on pitkä tauko,hevonen tuntuu aivan ylivoimaiselta kyvyltä tähän lähtöön. Jakobsson tuo hevosensa aina hyvin valmiissa vireessä radoille. Oriin ei tarvitse parantaa yhtään kolmevuotiskautensa tasosta, niin se jo hoitaa tämän kisan suvereenisti. Todennäköisesti hevonen on vielä voimistunut viime kaudesta, ja vastustajat ovat nyt ahtaalla.”voitti” viimeksi 75-lähdön samalla Färjestadin radalla, muttatuli oriilla liian ahtaasti ulos loppusuoralla ja hylättiin murtautumisesta. Vastus ei nyt ole likikään samaa luokkaa, ja Fighting Joe sekä Tom Horpestad voisivat ottaa nyt revanssin. Fighting Joe osaa myös avata lujaa, vaikka viimeksi Horpestad pakitti sillä parijonoon jo ennen auton irtoamista. Oriilla on hieman vähänlaisesti voittoja, ja siksi Horpestad on hakenut hevosella selkäjuoksuja systemaattisesti. Se on kuitenkin ollut jo pitkään erittäin hyvä esityksissään, ja voisi kohta ehkä voittaa jo keulajuoksullakin. Toisaalta selistä ori tulee niin vihaisesti loppua, kuten viime starteissa on monta kertaa nähty, että se ehtii ohi kovistakin hevosista. Pienessä lähdössä ei mitenkään jää kovin kauas kärjestä.Norjalaisella Tom Horpestadilla, joka pitää talliaan Årjängissä Ruotsin puolella, on maanantai-iltana toinenkin hyvä voitonsauma T64:ssä.on osoittanut viihtyvänsä keulapaikalla ja myös pääsevänsä sinne usein. Se avaa tosi räväkästi auton takaa, ja tuskin missaa keulaa. Viimeksi Eskilstunassa ruuna veti helpompaa porukkaa alusta loppuun. Tänään voi tulla tasonnostoa, sillä hevoselta riisuttaneen kengät, jolloin se on entistä nopeampi ja jaksavampi. Koko matkan keula on liki siksikin, ettei vastus huimaa päätä tänään. Pahimmat haastajat ovat huonoilla paikoilla,ulkoradalla jatakarivissä. Jälkimmäisen tosi lyhyt neljän päivän starttivälikään ei liene plussaa.Kakkoskohteen hevoset eivät ole vielä kyvyillään häikäisseet, ja yllätyksiin on mahdollisuus.ohjastamaon parantanut pikkuhiljaa, ja tamma oli viimeksi Axevallan tosi raskaalla radalla jo asiallinen. Nuoret kokemattomat hevoset voivat parantaa hyvinkin paljon lyhyessä ajassa tai vaikka varustemuutosten myötä, ja siksikin tässä ei kannata liikaa tuijottaa suosikeihin. Esimerkiksi Enjoy’s Corridalta on vielä kenkien riisumiset kokeilematta, ja kannattaa pitää varusteinformaatioita silmällä – Widell harrastaa mielellään sellaisia vetoja. Suljetulta paikalta on omat riskinsä, mutta toisaalta suosikkiottanee keulan, ja sen takaa olisi hyvä koittaa lopussa ohi.8 Enjoy’s Corrida/Kaj Widell5 Carbureightr/Kaj Widell