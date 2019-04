Ravivihje: Toto65 Magic Monday 1.4.2019

Suosikki: 8 Tanpopo oli parissa kisassa hieman normaalia vaisumpi, mutta palasi viimeksi ryminällä omalle tasolleen. Ruuna kiri 4. ulkoa 10,3/700 metriä ja jätti Toto64-lähdössä muut loppusuoralla kauas. Lähtöpaikka on maanantaina iso haaste ja suosikki kaipaa varmistuksia, vaikka onkin viime näytöllään kisan selvä ykköshevonen.

Haastajat: 4 Die Kaiserin on esiintynyt viimeisissään erittäin sitkeästi raskailla juoksuilla, mutta hevosen ravi on ollut varsinkin parissa viimeisessä silmiin pistävän kankeaa. Nelosratakin voi olla tasaiselle avaajalle ongelma. Edellisessä Jokimaan startissaan tamma jäi nimittäin kolmoseltakin kiertämään alussa pitkään kolmatta. Kunto on toki raju.

3 Religious voitti ainoan Suomen starttinsa tyylikkäästi keulasta, mutta se oli tätä aika paljonkin helpompi lähtö. Talven Ruotsin startit ovat olleet tasaisen asiallista työtä, mutta viimeksi 2. ulkoa odotettiin enemmän. Ehkä oriin vauhti ei vain riittänyt uran ensimmäisellä maililla.

1 Overfun Match on nappipaikalta ehdottomasti lappukamaa, vaikka se voittaa harvoin. Kengittä parhaimmillaan oleva tamma nappaa ensimmäisen keulan ja voi joko koittaa siitä tai valita mieleisensä selän. Kouvolassa kiritila löytyi myöhään ja hevonen lopetti tosi terävästi kakkoseksi.

10 Better Boss on muuttanut Iikka Nurmoselle. Valmentajaa ei harmiksi tavoitettu, mutta 7 Oikein -lehden kommenteissa uusi treenari on varovaisen toiveikas. Kykyjä ruunalla on näihin sarjoihin paljon, mutta se avaa uuden kauden ilman isompia virityksiä.

11 Heavy Beat on kerännyt voittoja hyvällä tahdilla ja hevonen tuntuu venyvän kuin purukumi, vaikkei olemuksellaan käytännössä aina vakuuta. Sarjat nousevat, mutta ei ruunaa parane vielä näissäkään kokonaan unohtaa. Varsinkin kun kisaan voisi olla luvassa vauhtia.



Yllättäjät: 2 Midnight Mover kiri Kuopiossa nappijuoksun päätteeksi komeaan voittoon ja ruunassa on nappipaikalta edelleen yllätyspotentiaalia. Lappeessa selvän Toto75-kirivoiton ottanut 6 Long Leg Lizzy on jatkanut hyvällä tasolla sen jälkeenkin ja olisi varsinkin sopivalla selkäjuoksulla vaarallinen. Nopea 7 Pesco Velvet oli Kouvolassa 2. sisältä tasainen kolmas, mutta saattaisi parantaa kun startti on lähempänä.

Pelijakauma: Tasaisen tasokas ja kinkkinen pelilähtö. Tanpopo (40 %) on aiheesta suosikki, mutta 8-radalta hieman liian suuri. Die Kaiserinin (20 %) viime starttien ravi ahdistaa, eikä se erityisesti innosta, mutta ei yllä täysin ohipeliksikään. Overfun Match (5 %) on ainakin kiinnostava merkki ja Long Leg Lizzykin (2 %) yllättäjistä aliarvostettu.

Juoksunkulku: Overfun Match on ensin nopein ja sillä saattaisi olla keulahalujakin. Muut nopeat ovat radoilla 6-8 ja ainakin Pesco Velvetillä sekä Tanpopolla täräytetään eteenpäin. Tanpopolla on toki mahdollisuus olla lopulta keula, mutta se maksaa varmasti. Die Kaiserinilla on tavattu ajaa aktiivisesti, mutta ihan alussa se ei ehdi nopeimpien mukaan.