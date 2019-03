Ravivihje: Toto4 Turku 31.3.2019

Suosikki: 2 North Lexus on ollut viime starteissaan pysäyttämätön ja Turussa ori hakee jo kauden kuudetta ja uran kymmenettä voittoa. Se todennäköisesti toteutuu, kun hevonen pääsee paalulta mitä todennäköisimmin keulaan. Lisäksi pahin vastustaja eli tallikaveri 9 Shadow Of Brisbane on ollut viime kisoissaan tahmea ja treeneissä on menty aikaisempaa helpommin. North Lexus meni Forssassa kovan ajan keulasta ja viimeksi hevonen kiersi 6. ulkoa kaikki eli kunto ei ole ainakaan laskemaan päin.

Haastaja: Shadow Of Brisbanen loppuveto jäi Vermossa tasaiseksi 3. sisältä eikä ruuna runtannut Joensuussa totutun vahvasti loppua kierrettyään johtavan kupeelle. Tällä kertaa hevosella ajetaan todennäköisesti parijonosta, kun kaikki kielii sen puolesta, ettei tähän starttiin satsata ollenkaan yhtä paljon kuin esimerkiksi Toto75-lähtöön tehtäisiin.

Yllättäjät: 1 Gisela Luxi hamuaa johtavan selkään, mistä kaksarisija on otettavissa. Forssassa keulasta kakkoseksi kestänyt tamma otti Vermossa maksimit 3. ulkoa. Tamma jäi lopussa teknisesti pussiin. 5 Carleman palaa paussilta. Se jää tasaisena avaajana jonkin verran eikä todennäköisesti pääse optimaalisiin asemiin. Ruuna on rehti menijä ja pystyy pitämään pakin osallistujat takanaan juoksulla kuin juoksulla, mikäli hevosella on heti hyvä vire yllä. 8 Express Duolla on alla tasaiset esitykset, ja voitto niiden perusteella yllättäisi. Myös 10 Bosses Lily on hakenut parasta virettään ja lisäksi kuski vaihtuu kokemattomampaan. 3 Grainfield Fanny on ollut starteissa pettymys, mutta se on jatkanut treenaamistaan kuten aikaisemmin. Valmentajan mukaan tammalla tähdätään sisäradalle suoraan startista.

Pelijakauma: Oikeastaan mikään seikka ei sodi North Lexusta vastaan. Ruuna käy vahvana suosikkina varmaksi, kun sopivaa varmistumerkkiä ei ole tarjolla.

Juoksunkulku: North Lexus hakee johtopaikan Gisela Luxilta. Tämän jälkeen matkavauhti ei päätä huimaa.