Ravivihje: Toto75 Solvalla 30.3.2019

Suosikit: Napakasti toissa kerralla parijonosta kirinyt 3 Thanasi Bob oli viimeksi keulasta oikein virkeällä menopäällä, mutta jaksoi samalla tyylillä vaivatta maaliin asti. Volttilähtö ei tuota sille ongelmia ja kolmosradaltakin johtopaikka on mahdollinen. Pari viimeisintä se on juossut jenkkikärryistä, joten jos niitä ei nyt voltissa käytetä, aiheuttaa se ehkä pienen miinuksen. 6 La Camilla Pellini voi hyvinkin olla lähdön paras hevonen. Puolen vuoden paussilta viimeksi palannut 4-vuotias pääsi etenemään 6. ulkoa selässä kolmatta rataa pitkin kirikierroksella ja ratkaisi tyylikkäästi lopussa. Juoksuradan hyödyntäessään reissusta tullee nyt vielä sopivampi, joten startti alla Ulf Ohlssonin ajokki on mukana matsissa.



Haastajat ja yllättäjät: 2 Zooropa on voittanut kahdesti hyvällä kirillä kauempaa parijonosta. Vaikka vastus kovenee, on Robert Dunderin suojatissa silti edellytyksiä pitkälle, varsinkin jos juoksusta tulisi viimekertaisia suotuisampi. 8 Whitestripe Maid omaa myös kykyjä. Viimeksi se sai La Camilla Pellinin voittamassa lähdössä 2. sisältä tilaa loppusuoralla ja tuli hyvällä otteella perille. 7 Velegance on tehnyt uusista käsistä pari mukavaa suoritusta. Aiemmin tammalla on ollut volttilähdöissä hieman ongelmia, joten kiihdytyksen onnistuminen on avainasemassa. Kuskista asia ei jää kiinni. Takamatkan hevosten tehtävä ei tunnu erityisen otolliselta, mutta juoksun suosiessa sieltäkin voidaan nousta korkealle. 14 Odessa Celeber sai viimeksi sisältä tilaa lopussa ja tuli mukavasti perille. Kengittä viihtyvä 5-vuotias pääsee voltista kohtalaisen hyvin liikkeelle ja voi sopivissa selissä kivuta korkealle. 11 Havefunwithme kiri viimeksi takajoukoista voittoon 13,2-vauhtisella päätöslenkillä. Juoksun onnistuessa hyvä sijoitus ei ole nytkään poissa laskuista. 5 Worth A Lot on tehnyt hyvät lopetukset kaukaa takaa viime starteissa ja etukengät napataan nyt pois. Vitosradalta se voi tosin jäädä nytkin taaemmas alussa. Keulasta viime startit voittanut 13 Qiao Q.L. omaa hyvän kapasiteetin ja huomioidaan, vaikkei sarja täysin istukaan.



Juoksunkulku: Auton takaa nopea 1 Robloxia on muutamissa volttilähdöissään ollut alussa epävarma. Thanasi Bob ja La Camilla Pellini ovat lähinnä keulapaikkaa. Jälkimmäinen nappasi uransa alussa juoksuradalta keulat, mutta erityisen räväkkää avausta ei sillä kertaa vaadittu.



Pelijakauma: Oikea suosikkikaksikko. Whitestripe Maid (2%) on yllättäjäosaston maistuvin.



Ranking: A) 3, 6 B) 2, 8, 7, 14, 11, 5, 13 C) 12, 9, 1, 4, 10, 15 D) -