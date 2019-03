Ravivihje: Toto75 Vermo 30.3.2019

Suosikki: Vermon upeatasoinen kierros huipentuu Helsinki-ajoon, jossa lisäpanoksena voi olla pääsylippu toukokuun alun Finlandia-ajoon. Suosikki ja kierroksen toinen varmamme on 9 Chief Orlando, joka sai jo kutsun Seinäjoki-raceen vakuuttavan kauden avauskilpailunsa jälkeen.

Ori marssi kaksi viikkoa sitten Teivon vastaavassa lähdössä samalta takarivin lähtöpaikalta 600 metriä juostuna keulaan, mistä voitti oikein hallitusti. Se pystyy selvästi parempaankin, minkä varmasti näyttää lauantaina. Mistään seinävarmasti ei voi kuitenkaan puhua, koska pikamatkalla Chief Orlandon reissusta tulee varmasti mutkikkaampi.

Haastajat: Myös 1 Edward Ale palasi oikein positiivisissa merkeissä tähän kauteen Teivossa. Se päästi Chief Orlandon keulaan ja seurasi reilun valjakonmitan päässä tästä perille. Ruuna olisi jäänyt kolmanneksi, ellei niukasti sen edelle kurottanut 4 Special Envoy U.S. olisi laukannut kalkkiviivoilla. Nyt Edward Alella ajetaan varmasti piikistä, mistä se on tehnyt parhaat juoksunsa.

6 Next Direction on hyvä varmistusmerkki. Viime vuonna kovasti sairasteluista kärsinyt hevonen oli erittäin positiivinen vuoden ensimmäisessä juoksussaan. Ruuna kiersi Teivossa matkalla kuolemanpaikalle, ei pystynyt pitämään paikkaansa Chied Orlandon kupeella viimeisen takasuoran kovassa vauhdissa, mutta piti oman tahtinsa mallikkaasti ja oli lopulta kolmas Special Envoyn laukan jälkeen. Se lähestyi uudelleen kärkihevosia maalisuoralla ja hävisi huippureissun saaneelle Edward Alelle vain puoli mittaa. Next Directionin vire oli arvoitus ennen viime kisaa, muttei enää.

Chief Orlandon tallikaveri 10 T. Rex on myös kova luu. Vaikka hevosella on kolmen voiton putki alla, se pystyy kelien nopeutuessa vielä paljon näyttävämpiinkin suorituksiin. Viimeksi se juoksi matkalla tosi laiskasti toisen radan kärjessä, mutta ehti kuin ehtikin loppumetreillä ohi Regent Zetin. Varustekokeilu ei valmentajan mukaan toiminut toivotulla tavalla, ja ruunan pitäisi olla taas terävämpi vanhoilla kokolapuilla. T. Rexille on tarjolla tallikaverin vetävä selkä, joten voittopolulla pysyminen on täysin mahdollista, vaikka vastus kovenee talven starteista.

Sotaratsujen päällikkö 5 Bret Boko ei nauti tällä kerralla samanlaisesta pelaajien suosiosta kuin normaalisti. Hevosen kilpailupaussiin ei ole sen kummempaa syytä, vaan se on saanut ladata hetken akkujaan alkutalven kovan starttirupeaman jälkeen. Maili on Bret Bokon lempimatka, mutta sen on hankala päästä mielipaikalleen keulaan nopeiden avaajien ulkopuolelta.

Yllättäjät: 2 Top Of The World avasi kautensa tasaisella juoksulla ja voi parantaa selvästi, kun pääsee juoksemaan kengittä.

Aikuisten lämminveristen huipulle ikäluokkalähdöistä tänä vuonna pyrkivä 11 Lexus Dream teki talvitreenin jälkeen täysin hyväksyttävän juoksun, vaikkei seitsemättä sijaa ylemmäksi Teivossa yltänytkään. Hevonen pakitettiin aivan hännille ulkoradalta ja se jäi samalla juoksunkulun uhriksi, kun ensimmäisen kierroksen tempo oli melko maltillista. Koska Lexus Dream joutuu kurjan lähtöpaikkansa takia juoksemaan nytkin takajoukossa, sitä ei voi nostaa avainhevosten rooliin. Ruunan esitystä on kyllä edelleenkin hyvin mielenkiintoista seurata.

7 Workout Wonderin viime vuosi sujui kangerrellen, mutta sen luokka ei ole kadonnut. Vaikka ruuna tulee uuteen kauteen positiivisin tallikommentein, sitä ei voi nostaa heti kuumimpien pelihevosten joukkoon, kun sen lähtöpaikkakin on arveluttava. Hevonen joutuu luultavasti pakittelemaan hännille.

Aiemmin mainittu Special Envoy U.S. pääsi nousemaan Teivon huippulähdössä 3. sisältä kiriin 150 metriä ennen maalia ja spurttasi hyvin, kunnes kompuroi laukalle maalin tuntumassa. Ruunalla on ollut aikaisemminkin taipumusta menettää rytmi lopussa. Ruunan kunto on niin hyvä, että sillä on pieni yllätyssauma.

Pelijakauma: Chief Orlando käy paremman puutteessa ylipelattunakin varmaksi. Top Of The Worldin, Special Envoy U.S.:n, Workout Wonderin ja Lexus Dreamin täysin mitättömissä peliprosenteissa ei ole tolkkua.

Juoksunkulku: Edward Ale pystyy tulisessa kiihdytyksessä puolustamaan johtopaikan itsellään ykkösradalta ja Top Of The World pääsee sen selkään Bret Bokon ahdisteluista huolimatta. Next Direction etenee toisen radan johtajaksi.