Toto64 Romme 29.3.2019 Romme – 101 428 euroa ekstraa

Taktinen veto

Hyvä Suomi! -veto/Päivän Pankki: 2 Berberis (Lähtö 5, T64-2)

Ideaveto: 2 U.R.Amazing (Lähtö 7, T64-4, T4-2)

Hyvä Suomi! -veto/Ideaveto: 2 Barbara L.Hanover (Lähtö 8, T64-5, T4-3, Päivän Duo-1)

Päivän Pommi: 8 Bilbo B.S: (Lähtö 6, T64-3, T4-1)

Toto64-1 Heti avauskohde antaa vihiä siitä, millaisesta kivenkovasta pelipähkinästä on kyse illan T64:ssä. Porukka on äärimmäisen tasaista, ja juoksuasetelmat tulevat ratkaisemaan. Suomen Tammakriteriumin viides viime syksyltä ja Tammahambon kakkonen kesältä 15 Even Smaller Plum on hyvä hevonen tähän porukkaan ja viime startitkin viittaavat vireen löytymiseen vaisumman jakson jälkeen. Kuitenkin paikka on yönmusta ja ravi oli lopussa kulmikasta viimeksi, joten mitenkään hirveän todennäköiseltä suosikki ei tässä tunnu. 8 Emmylou Love oli viimeksi epäonninen, ja se tuntuu hyvältä paikaltaan melkein todennäköisimmältä onnistujalta nyt, mutta tässä lähdössä kannattaa varautua jopa isompaan ylläriin heti kättelyssä. A) - B) 8, 15, 11, 7, 10, 9, 6, 13 C) 12, 1, 2, 3, 14, 5, 4 IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 8, 5, 11 Suuri: 8, 5, 11



Toto64-2 2 Berberis hoitaa suurella todennäköisyydellä tämän tehtävän. Lupaus on näyttänyt lähtöhetkellä jokseenkin varmaraviselta, ja se painunee alkumatkasta keulaan. Kyse voi olla isommastakin lahjakkuudesta, ja tässä seurassa se onnistuessaan tuskin joutuu vielä edes tiukoille. Takamatkalaisista juoksuradan 10 Primus All Over tuntuu kiinnostavammalta, kuin esimerkiksi kakkossuosikki 12 Bijoux De Fer, joka ei loistanut viimeksi keulasta ja lähtee nyt suljetulta paikalta. Primus All Over kulki hyvin laukan jälkeen viimeksi. A) 2 B) 10, 12, 1, 5, 13 C) 8, 3, 6, 14, 11, 7, 4 IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 2 Suuri: 2



Toto64-3 11 Bellfaks olisi periaatteessa pankkiehdokas tälle kierrokselle, mutta se on mennyt esityksissään niin laidasta laitaan pitkän loukkaantumiskierteensä jälkeen, ettei ori tunnu nyt luotettavalta. Viimeksi se taas häikäisi parin huonomman ravin startin jälkeen. 2 Arragon on väkivahva ja sopii Kaj Widellin ajokiksi erityisen hyvin, mutta senkään onnistuminen ei ole kirkossa kuulutettu. Sarjamääritys suosii Arragonia. Kiinnostavin pelihevonen on vähän huomioitu 8 Bilbo B.S., joka ei kilpaile nappisarjassa, mutta jonka viime lauantain Momarkenin esitys lupaa menestystä tänäänkin, ja Carl Johan Jepson rattailla tuntuu mielenkiintoiselta kokeilulta. 5 Guli Rubin oli toissakerralla hieno johtavan rinnalta ja voi myös yllättää. A) 11, 2 B) 8, 5, 7, 14, 12, 10 C) 1, 3, 6, 4, 13, 9, 15 IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 11, 2, 8, 5 Suuri: 11, 2, 8, 5



Toto64-4 Äärettömän hankala kisa veikattavaksi. 2 U.R.Amazing on esittänyt varminta suoritustasoa ja on hyvällä paikalla. Monella on kuitenkin yllätyssaumaa. Vähemmän pelatuista esimerkiksi 8 Comte Du Pommeau tulisine kireineen, 12 NY Diamondinthesky, joka viime juoksujen perusteella on loistoiskussa ja jopa pelaamaton 5 Captain Sisu kiinnostavat. Captain on ollut hyvä jo pitempään ja voi saada tässä nappireissun. A) - B) 2, 3, 1, 8, 4, 7, 12, 5, 9 C) 6, 11, 10 IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 2, 3, 1 Suuri: 2, 3, 1, 8, 5



Toto64-5 Kahden hevosen taisto? Kiihdytys ratkaisee jo paljon. Se, kumpi kaksikosta 2 Barbara L.Hanover ja 5 Hossiana Boko saa keulan, on liki. Tosin suosikki Hossiana on ollut hieman lepsu piikkipaikalta viimeisissään – aiemmin se on ollut hyvinkin sitkeä keulasta. Meno voi parantua, sillä viime juoksua edelsi pidempi starttiväli. Tauolta tulee myös Barbara, mutta Reijo Liljendahlin hevoset ovat usein tosi hyvin valmiita heti pärjäämään. Barbara on nappisarjassa ja luultavasti lähdön kovin ainakin kapasiteetiltaan. Jättiyllättäjä voi olla nimeltään 7 Mellby Caddy, joka viimeksi laukkasi loppusuoralle kaarruttaessa kovassa vauhdissa ainakin jonkinlaista menestystä. A) 5, 2 B) 7, 1, 11 C) 6, 3, 10, 9 IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 2 Suuri: 5, 2



Toto64-6 Vielä löytyy yksi haaste matkalla 64-lunastukseen. Suosikki 3 Man O'War jäi pois ja vaikeutti entisestään analyysia. 4 Xanthis Business avaa lujaa, mutta se on ollut pieni pettymys viime juoksuissaan. 8 Bombibitt S.I.R. on pahalla paikalla ja 1 M.C.C.Orlando tuskin pystyy hyödyntämään ykköspaikkaansa, joten haastavaa on. 2 B.B.S.Poetry on hyvissä asemissa, ja se pystyisi parhaalla tasollaan yllätykseen – samoin 7 Khalid. Khalidin ja Bombibittin paikat ovat parantuneet pari pykälää poisjääntien myötä. A) - B) 4, 8, 1, 2, 7, 5 C) 11, 12, 9, 10 IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 4, 8, 1 Suuri: 4, 8, 1, 2, 7



Kuusi oikein -potissa on nyt eilen jakamatta jääneet 101428 euroa bonusta. Illan paras pankki on suomalaiset juuret omaavan Pasi Aikion ajokki Berberis. Muissa kohteissa on haastetta, ja T64-kalastus voi tuottaa siis oikeinkin ison votkaleen tämän perjantai-illan iloksi.Illan jackpotia voi koittaa naarata monella taktiikalla. Kimppapelaaminen on paitsi hauskaa myös hyödyllistä, kun voi yhdessä kasvattaa omia voitonmahdollisuuksia. Joko on luotettava aloittelevan Berberiksen onnistumiseen kakkoskohteessa tai kaivettava vielä ovelampia ideoita vaikkapa hajotussysteemien kierrätysvarmoiksi.valmentamavoisi olla yksi niistä surkeasta tulosrivistään ja kilpailutauostaan huolimatta.Kokematon 2 Berberis ei ole alustavalla päälle 60% peliosuudellaan liian vähän pelattu, mutta se on illan paras pankki siitä huolimatta. Uransa avausstartissa se ei tykännyt kiinniotosta ensimmäisessä kaarteessa, mutta viimeksi ori voitti todella hienon näköisesti juostuaan koko matkan toista rataa ilman vetoapua. Nyt oriilla on pieneltä paalulta mainio sauma päästä vaikkapa keulaan. Ei ole mahdotonta, että tässä Pasi Aikion valmennettavassa olisi ainesta vaikkapa ikäluokkalähtöihin saakka, joten menestyssauma illan tehtävässä on joka tapauksessa iso. Kyseessä on oikea suomalaisvaljakko, sillä hevosen omistajakimpassa on useita suomalaisia Menhammarissa työskenteleviä mukana.lähti kolmannesta ulkoa viimeksi 800 metriä ennen maalia kiriin, joka vei sen ylivoimaisesti ykköseksi. Saksalaisruuna tuli tuon pätkän 10,7-kyytiä hyvällä paineella ja asenteella loppuun asti. Se saanee tänään mainiolta paikaltaan hyvän reissunkin, ja vastaavalla loppukirillä muut ovat tässäkin juoksussa ahtaalla. Edellisessään hevonen oli vähintään yhtä hyvä ja uhrautuva. Silloin ohjastanut Kaj Widell lähti ruunalla neljännestä ulkoa yli 1100 metriä ennen maalia reissuun, ja valjakko vietti koko loppumatkan kolmannella radalla ilman vetoapua. Se taisteli silti voitosta loppuun saakka. Samoin edellinen kisa 3160 metrillä oli vahvaa työtä, ja tämän päivän matka, niin ikään yli kolme kierrosta, tuntuu isolta plussalta.Surkeasta taulusta huolimatta 2 Barbara L.Hanover on tosi hyvä hevonen sarjoihinsa. Se on sortunut laukkoihin neljästi viidessä viime startissaan, mutta kyseessä ei ole mikään laukkuri ja valmentaja sekä osaomistaja Reijo Liljendahl on takuulla koittanut hoitaa ongelmat kuntoon tauon aikana tavalla tai toisella. Ainoassa loppuvuoden ehjässä startissaan jenkkitamma jäi pussiin Solvallassa T86-lähdössä. Barbara L.Hanover osaa avatakin lujaa, eikä ole poissuljettua, että se pitäisi keulan. Todennäköisin vaihtoehto tosin on, että suosikkimenee keulaan. Joka tapauksessa Liljendahlin tammalle on kauden avauksessaan luvassa hyvä reissu joko keulassa tai sen tuntumassa, ja tehtävä näyttää sopivalta. Suosikki Hossiana on parhaimmillaan ollut tosi sitkeä keulajuoksuilla, mutta sen viime esitykset juuri piikkipaikalta ovat olleet pettymyksiä.8 Bilbo B.S. teki yhden uransa kovimmista juoksuista viime lauantaina Momarkenin T75:ssä, kun se juoksi pitkään kuolemanpaikalla ja tuli hyvin maaliin saakka kolmosena. Edellä oli mm. Norjan kovimpiin kylmäverisiin tällä hetkellä kuuluva edellisessä startissaan 20,5 mennyt Roli Eld, ja Bilbo seurasi tätä maaliin asti rehdisti. Bilbo on silti tänään jäämässä yllättäjän osaan, koska sarjamääritys ei mitenkään erityisesti suosi oritta. Kannattaa tarkastaa myös Bilbon kengitys, sillä ilman takakenkiä ravi on toiminut parhaiten. Lokakuussa se meni vahvasti kaksi kisaa lyhyellä starttivälillä, kun se voitti neljän päivän välein. Nyt on kuusi päivää väliä, joten tänäänkin lienee luvassa vahva panos.