Ravivihje: Toto65 Forssa 29.3.2019

Suosikki: 5 Give Me Match koki Teivossa uuden elämänsä ensimmäisen tappion, mutta oli keulapaikalta edelleen mainio. Ruuna tuli 12-lopetuksessa selässään matkanneen Westcoast Skipperin ohittamaksi, mutta polki itsekin vauhdikkaasti loppua. Perjantaina johtopaikalle ei välttämättä ole asiaa ja silloin illan pelatuimman rooli on kyseenalainen, mutta yhtä rivin todennäköisintä voittajaa voi toki suunnitella varmaksi hieman ylipelattunakin. Ruuna on osannut voittaa johtavan rinnaltakin, eikä se paikka kaikkia mahdollisuuksia veisi tässäkään, vaikka tietysti hankaloittaisi melkoisesti.

Haastajat: Oikeastaan koko haastajaosasto kohtasi reilu viikko sitten Vermossa, jossa ne jäivät varsin kauttaaltaan Whogonow'n varjoon. 6 Masterstroke Aria, 4 Tiffany Journey ja 3 Ranch Pronto juuttuivat kaikki alussa kolmannelle. Kaksi ensimmäistä suuntasi eteenpäin ja viimeisin taakse. Ranch Pronto ja 8 Matter of Course kirivät taustalta hienosti totoon, kun taas Masterstroke Aria ja Tiffany Journey taipuivat loppua kohden. Jälkimmäinen laukalle saakka. Masterstoke Arialla on tästä porukasta selkeimmin potentiaalia parantaa, sillä se palasi tuohon maltillisin odotuksin tauolta ja varmasti parantaa startti alla.

Yllättäjät: 10 Cape's Caviar ja 7 Empere's Bud omaavat muista vielä potentiaalia, mutta voitto olisi iso yllätys näin tasokkaassa seurassa huonoilta paikoilta.

Pelijakauma: Give Me Match (62 %) on liikaa luotettu, mutta kuitenkin hyvin selvä ykköshevonen. Masterstroke Arian (7 %) kuuluisi olla ykköshaastaja ja se on aliarvostettu. Vermossa hienosti pieleen menneellä juoksulla kirinyt Ranch Pronto (2 %) on kiistatta lähdön aliarvostetuin.

Juoksunkulku: Sisimmiltä radoilta kiihdytetään hyvin, mutta lopullinen keulataisto käydään Tiffany Journeyn sekä Give Me Matchin välillä. Suosikki tuskin pääsee omin avuin keulaan, mutta saatetaan päästää sinne.