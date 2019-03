Ravivihje: Toto4 Kuopio 28.3.2019

Suosikki: Tasokkaan ja pienten marginaalien Special-karsinnan niukaksi suosikiksi nostetaan 8 Nemea Facade. Se sai huonon lähtöpaikan, mutta pystyy itse töihin matkalla. Toissa kerralla Joensuussa tamma joutui tekemään pitkän kirin ilman selkää ja hävisi vain perässä liftanneelle Livi Mysterylle. Viime viikolla Jokimaalla Hannu Torvisen ajokki kiersi 4. ulkoa vakuuttavasti ykköseksi.

Haastajat: Toisena rankataan 10 Wonder of You, vaikka hevonen on joukon vähärahaisimpia ja keulaan ei ole nyt asiaa. Wonder of You meni joulukuussa 16-tuloksia todella ilmavalla tyylillä. Tämän vuoden puolella se ei ole ollut vielä parhaimmillaan, mutta viimeksi 1,5 kuukauden paussilta esitys oli positiivinen ja parempaa lienee luvassa startti alla. 9 Unite' Gams on oikein vauhdikas ruuna, joka ei ole näyttänyt vielä parastaan radoilla. Marko Hakkaraisen hevosia on palannut hyvässä iskussa radoille tällä viikolla ja siitä lähdetään, että Unite' Gams ei tee poikkeusta. Kesäbalanssi auttaisi sitä paljon. Tuoreita näyttöjä kropassa Unite' Gams olisi ollut suosikkimme.

Yllättäjät: 6 Winter Amiraal hävisi toissa kerralla T75-finaalissa 3. sisältä vain keulasta hurjastelleelle Give Me Matchille. Viimeksi Mikkelissä ori nousi 4. ulkoa kiriin 1100 metriä ennen maalia ja hävisi vain eri sarjan hevosille. 7 Lovely Futura oli viimeksi ihan omaa luokkaansa keulasta ja on samanlaisena mahdollinen nytkin, vaikka vastus kovenee. 4 EL Extreme ylitti viimeksi taustavoimien odotukset tauolta ja voitti 3. sisältä. Hevonen lienee nyt startti alla parempi. Niin pitääkin, sillä vastus tiukkenee selvästi. 3 Proud Ms Cantab väläytteli lahjojaan nuorempana ja riitti mm. Gloria Webin voittaman Tammakriteriumin viidenneksi. 5-vuotias debytoi nyt Ossi Nurmosen tallista. Emme tavoittaneet valmentajaa tallikommenttia varten, mutta 7 oikein -lehdessä Nurmonen sanoo, että liikkeellä ollaan kokeilumielellä ja menestys yllättäisi tässä vaiheessa.

Juoksunkulku: Proud Ms Cantab voi viedä alussa keulaan, mutta hakee hyvin todennäköisesti selkäjuoksua. Keulaan etenee Winter Amiraal tai Lovely Futura.

Pelijakauma: Wonder of You (19%) ja Winter Amilraal (7%) ovat pelijakauman puolesta lähdön kiinnostavimmat merkit.

Huomio: Pilvenmäki Specialin karsintaa, josta kaksi parasta finaaliin.