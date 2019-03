Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Åby 27.3.2019

Suosikit: 9 Gambit Brodde teki lupaavia suorituksia jo 3-vuotiaana, mutta kausi katkesi kesken. Tauolta paluu helmikuussa pilaantui 4. ulkoa laukkaan viimeisellä takasuoralla, mutta viimeksi ruuna hallitsi helposti keulajuoksulla ja näytti hyvältä. Kapasiteettia tuntuisi olevan, joten takarivistäkin voittosauma on hyvä. Kovimmalta vastustajalta tuntuu 5 Kid You Not, joka riuskana lähtijänä ottanee taas vetotyöt haltuunsa. Viime kerralla jenkki hallitsi koko matkan, mutta joutui kauden avauksessa päästämään kaksi edelle. Se tuli tosin silläkin kerralla ihan juosten perille saakka.



Haastajat ja yllättäjät: Kakkostaistoista toissa kerralla lopussa laukannut 8 Dream Cash seurasi viimeksi johtavan takaa 13-lopetuksessa hyvällä otteella perille. Paikka on nopeallekin lähtijälle hankala, sillä sisäpuolellakin on useampia nopeita. Jos juoksu jotenkin onnistuisi, on oriilla edellytyksiä pärjätä tässäkin. Vähän pelattuna se nousee kolmantena merkkinä mukaan. 11 Global Writer teki Halmstadissa kelpo kirin 6. ulkoa, mutta laukkasi viimeksi lähtöön. Voittoon asti nouseminen ei ole tässä helppoa.



Juoksunkulku: Kid You Not lähtee todella terävästi, ja on vaikea kuvitella sen missaavan keulapaikkaa. 3 Åsens Boggie päässee sisäpuolen hevosten edelle ja hakee johtavan peesiä. Myös kolme ulointa pystyy avaamaan hyvin.



Pelijakauma: Gambit Brodde (32%) ja Kid You Not (27%) on oikea suosikkipari, eikä kumpikaan tunnu ainakaan ylipelatulta. Dream Kåsgård (10%) on saanut liikaa peliä. Dream Cash (3%) on alipelattu.



Ranking: A) 9, 5 B) 8, 11, 3, 1, 7, 4, 12 C) 2, 6 D) -