Ravivihje: Toto64 Vermo 27.3.2019

Suosikki: 10 Leemark’s Ghost on palannut positiivisissa merkeissä yli puolen vuoden treenitauolta. Se kiritti ensimmäisellä kerralla keulavoittajaa mukavasti kuolemanpaikalta ja spurttasi viimeksi leikitellen voittoon saatuaan huippureissun 2. ulkona. Ruuna on yksi ehdokas jopa systeemien varmaksi.

Haastajat: 4 Hastag on saanut juonen päästä kiinni varmistumisensa myötä. Vahvan sorttinen menijä kiersi talven voittostarteissaan etusuoralla kuolemanpaikalle, mistä jyräsi molemmilla kerroilla melko helposti kärkeen. Näiden kilpailujen välissä se tuli kierroksen kirinsä kiihtyvässä vauhdissa rehdisti perille.

2 BWT Dictator paransi viime kilpailuunsa. Se oli Leemark’s Ghostin voittojuoksussa kolmas kuolemanpaikalta, mutta jäi toki selvästi tämän varjoon.

Vasta viime kaudella 8-vuotiaana kilpailemaan alkanut 11 Respect The Image on ravannut talvella peräti neljä voittoa. Ruuna on päässyt juoksemaan oikein sopivissa porukoissa, mutta se on näyttänyt myös sen verran sitkeitä otteita, että voi kivuta hätyyttelemään totosijoja tässä aikaisempaa kovemmassakin sakissa.

Yllättäjät: 5 Miss Universe teki tammikuussa mukavat juoksut ammattilaisen ajamana ja oli viimeksikin kohtuullinen. Ripeä avaaja saa hyvän reissun eikä ole ulkona kärkikuvioista.

8 Athletic Boss on tehnyt kelpo juoksut tänä vuonna. Se sai ensimmäisellä kerralla puolimatkassa kuolemanpaikalla Hashtagin eteensä ja seurasi tätä uhkaamatta kakkoseksi. Viimeksi ruuna spurttasi 4. ulkoa pirteästi samalle sijalle. Synkkä lähtöpaikka laskee sen voittohaaveita tiukentuvassa sakissa.

Pikku hiljaa parantava 3 Westcoast Deimos ohitti toissa kerralla paljon raskaamman reissun saaneen Hastagin loppumetreillä ja nousi neljänneksi. Viimeksi se ei pystynyt 2. sisältä reippaassa lopetuksessa kärjen kyytiin maalisuoralla, mutta piti totosijalle, johon sillä on nytkin pikkusauma oivalta lähtöpaikaltaan.

12 Fashion Cloud on ollut uudenvuodenpäivän voittojuoksunsa jälkeisissä starteissa sijoituksiaan etevämpi. Pikkupaussi ja etenkin kurja lähtöpaikka verottavat senkin toiveita.

Pelijakauma: Hastag, BWT Dictator ja Respect The Image ovat ylipelattuja ja yllättäjämme ovat jääneet liian vähälle huomiolle.

Juoksunkulku: Radoilta 3 ja 5 avataan parhaiten. Miss Universella kokeillaan ehkä keulajuoksua