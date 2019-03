Ravivihje: Toto5 Oulu 26.3.2019

Suosikki: 8 Hissun Turbo on palannut väkevässä kunnossa radoille talvitauon jälkeen. Toissa kerralla Mikkelissä ruuna oli nousemassa 2. ulkoa 800 metrin kirillä voittotaistoon, mutta se sortui laukalle maalisuoralle käännyttäessä. Hissun Turbo paikkasi harha-askeleet vielä vahvasti ja ehti kakkoseksi. Viimeksi Jyväskylässä oli sitten jo melko odotetun voiton vuoro. Iikka Nurmonen ajoi 1500 metriä ennen maalia keulaan ja valjakko puolusti paikkaansa maaliin saakka 27,5-vauhtisessa lopetuksessa. Samanlaiset vauhdit riittävät tässäkin ihan kärkeen. Vastus näyttää sopivalta ja pelikannatus on mukavan matalalla, joten Hissun Turbo on illan T5-varmavalintamme.

Haastajat: 2 Likusteri ja 3 Tupsahti ovat pelaajien papereissa lähes yhtä todennäköisiä voittajia kuin Hissun Turbo, mutta IS Ravien papereissa kaksikko on vain haastajaluokkaa. Likusteri sai viimeksi nappireissun johtavan takana ja ehti maalisuoran mittaisella kirillä voittajan kupeelle. Tupsahti puolestaan matkasi viimeksi 4. sisällä ja kurotti lopussa kakkoseksi ohi pahoin kangistuneen keulahevosen, mutta hävisi voittaja Helkan urholle kymmeniä metrejä 30,5-vauhtisessa lopetuksessa. Sekä Likusteri että Tupsahti starttaavat tänään ensimmäistä kertaa urallaan autolähdössä, joten lähtönopeuksien ennakoiminen on mahdotonta.

Yllättäjät: 6 Bofori voitti Rovaniemellä helposti keulasta ja oli viimeksi asiallinen kakkonen 2. ulkoa, mutta vastus kovenee tähän. 1 Marti ei esittänyt sisäratajuoksulla ihmeitä vielä viimeksi tauolta valmentajan ajamana, mutta lienee terävämpi ammattikuskilla ja startti alla. 9 Hemi laukkasi viimeksi kiihdytyksessä ja löi kirissä muut paitsi Boforin.

Juoksunkulku: Hankalasti veikattava kiihdytys. Ainakin Bofori on ehtinyt jo esittää asiallista lähtönopeutta auton takaa, joten veikataan sitä ensimmäiseksi keulahevoseksi. Hissun Turbolla ajetaan ulkoradalta heti alussa kohti kärkeä.

Pelijakauma: Hissun Turbo (30%) on alipelattuna suosikkina varma-ainesta.