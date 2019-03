Ravivihjeet

Ravivihje: Toto64 Halmstad 25.3.2019

Taktinen veto

Päivän Pankki: 4 Actually (Lähtö 7, T64-4, T4-2)

Ideavarma: 11 Willmer Gel (Lähtö 8, T64-5, T4-3, Päivän Duo-1)

Ideaveto: 4 Inertial (Lähtö 9, T64-6, T4-4, Päivän Duo-2)

Päivän Pommi: 11 Global Tendency (Lähtö 6, T64-3, T4-1)

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 9, 2, 6, 4, 10

Toto64-2: 3, 9

Toto64-3: 6, 11

Toto64-4: 4

Toto64-5: 11

Toto64-6: 13, 4, 9

Hinta: 6,00 €



Suuri

Toto64-1: 9, 2, 6, 4, 10

Toto64-2: 3, 9

Toto64-3: 6, 11

Toto64-4: 4

Toto64-5: 11, 2, 7

Toto64-6: 13, 4, 9

Hinta: 18,00 €



Haastavan kierroksen myötä päävoitto voi nyt olla vaikka kuinka iso, eli kannattaa pyrkiä pelityylissään kunnon voittoon. Suosikit ovat osittain väkisin väännettyjä, eikä niihin siis kannata luottaa liikaa. Keli Halmstadissa on ennusteen mukaan lämmin ja poutainen, joten Pohjoismaiden nopeimpiin kuuluvalla radalla nähdään takuulla hienoja suorituksia.T64-kierros on tosiaan huippuhaastava ainakin tämän vihjaajan arvion mukaan, ja hyviä ideoita pelaamiseen voisivat olla isomman kimpan kerääminen sekä vaikkapa hajotuksen laatiminen. Hajotuksen raamina voisi olla vaikkapa, että valitsee parhaista ideoista neljä, ja tekee laput ehdolla, että kahden niistä on voitettava. Lisäksi voisi laittaa yhdeksi ehdoksi, että vain vaikkapa yksi-kaksi kierroksen suurista suosikeista 9 Kapten Kidd (T64-1), 4 Actually (T64-4), 2 Get Ready On Tour (T64-5) ja 13 Great King Wine (T64-6) onnistuu. Hajotusten laatimiseen iso apu löytyy Veikkauksen totopeleistä: pelilomakkeen hajotus-välilehdellä on hyvät eväät erilaisten hajotussysteemien laatimiseen. Toinen hyvä vaihtoehto on pelata helpompia pelimuotoja: T4, Päivän Duo tai vaikkapa vain maksavat ideat kaksarissa tarjoavat hyviä voitonmahdollisuuksia illalla.Jos alustavasti eniten pelatuista pitää nimetä paras pankki, se on neloskohteen. Hieman epävarma mutta tosi jaksava tamma aloitti uransa kolmevuotiaana tosi lupaavasti, ja nelivuotiskauden avausstartti kertoo kehityksen jatkuvan nousujohteisesti. Sen perustella voimaa on tullut lisää, eikä laukka ole ehkä aivan yhtä herkässä kuin kolmevuotiaana. Tamma ravasi suurimman osan matkaa toista ilman vetoapua sadekelillä Mantorpissa. Se tuli miljonääritamma Ginny Weasleyn ohittamaksi 500 metriä ennen maalia yhdessä humauksessa. Loppumatkan Actually ravasi kuitenkin tasatahtia voittajan kanssa, ja muut jäivät kaksikosta kauas. Actually parantanee menoaan starttien myötä. Se saattaa hyvinkin päästä etenemään nyt keulaan ohi pikkuisen kahden hevosen paalun. Tosi vahvana sekä hyvän asenteen omaavana tsempparina Actually tuskin päästäisi ketään ohitseen keulasta. Tamman kyvyistä kertoo esimerkiksi voitto Åbyn kovassa ikäluokkatammalähdössä viime syksynä runsaalla kiertelyllä tuloksella 13,6/2140 metriä autolähetyksellä. Actuallyn ei tarvitse enää paljoa kehittyä tuosta, niin se riittää nelivuotiaiden tammojen isoissa lähdöissä.on täysin väsymätön tapaus, jolta ehkä vielä hieman puuttuu vauhtia. Johan Untersteinerin valmennettava kehittyy koko ajan. Se hyötyy 2640 metrin matkasta selvästi, ja peliosuuksien suhde verrattuna suosikkiin, isänsä Peter Untersteinerin ajamaan, on ainakin aamupäivän tilanteessa käsittämätön (suosikki 40-Willmer 20%). Lähtöpaikat eivät välttämättä meinaa suuria tällä matkalla, ja Willmerillä on tuoretta näyttöä vireestään; Get Ready On Tour taas palaa puolen vuoden tauolta. Lisäksi Willmerillä on muutakin plussaa verrattuna viime starttiin: se välttyy kotiradalla pitkältä kuljetukselta, lähtö on helpompi kuin viimeksi 75:ssä ja olosuhteet ovat aivan eri kuin viime kerralla vielä hyvin talvisessa Färjestadissa. Willmer Gel ei ihan aina onnistu, kuten sen kilpailustatistiikka 13 starttia totosijoin 3-2-2 osoittaa, mutta se on silti parhaita ideoita tänään vaikka varmaksi asti.Päivän maistuvin peli-idea on ihmeen vähän ainakin aamupäivän pelijakaumassa merkkejä kerännyt (11%)64-pelin päätöskohteessa. Se oli tammikuussa Jägersrossa kovia hevosia vastaan mukana 08,0-lopetuksessa viimeisellä 400 metrillä, eli tuossa vauhdissa ei tietenkään ehtinyt enää ohituksiin. Ruuna vaikutti siltä, että seuraava voitto tulee koska tahansa, mutta seuraavissa kahdessa juoksussaan se oli selvästi kipeä tai ainakin jotain ongelmaa varmasti oli. Kuukausi noiden jälkeen Inertial on tehnyt kaksi mitä mainioimman näköistä esitystä ilman tuuria. Kummassakin se on jäänyt tosi vahvan näköisenä ilman kiritilaa, ja tänään tuurit voisivat vihdoin kääntyä. Inertialin pelaamisen liittyy paljon plussia. Se viihtyy pitkällä matkalla, tänään saatetaan taas riisua kenkiä, jolla balanssilla ruuna on menestynyt ja se tuleetallista, jonka hevoset ovat tänä talvena olleet vahvoja. Tallikaveri Panameralla on jo kaksi T86-voittoa alkuvuodelta.Numerolla 11 starttaavan tamman vihjaaminen lyhyessä ryhmässä voi tuntua älyttömältä, mutta kuitenkin kolmoskohteenency voisi nykyvireessään onnistua. Eturivissä on vielä oikein kovia hevosiakin, mutta idea perustuu siihen, että nopeiden avaajienjakesken melkein väkisin syntyy taistelua keulasta. Jos kisaan saadaan reipas vauhti, voi Global Tendencyn vahva loppukiri tuottaa tulosta Halmstadin pitkällä loppusuoralla. Global Tendency oli erittäin vahva suoraan tauolta potentiaalista huippuhevosta Illuminatia vastaan viimeksi. Nyt totopelissä jokseenkin unohdettuna houkuttaa koittaa sitä peleihin. Viime kauden lopussakin Global Tendency oli jokseenkin kroonisen epäonninen. Välillä oltiin pussissa ja toisella kerralla loppu oli vahva, mutta taktiikkajuoksuissa ei voinut enää ehtiä kärkeen asti.