Ravivihje: Toto65 Pori 25.3.2019

Suosikki: Kolmas Toto65-kohde on illan tasokkain ja mielenkiintoinen lähtö, vaikka mukana on vain 7 hevosta. Avainhevosista kolme kohtasi Teivon Pronssidivarissa toissa viikonloppuna ja niistä positiivisimmin esiintyi 5 Merit, joka onkin valikoitunut tässä alustavaksi pelisuosikiksi. Tamma polkaisi 4. ulkoa 11,7/700 metriä ja on kirinyt vastaavan hyvin selkäjuoksuilla pitkin kevättä. Edellisestä voitosta on aikaa, mutta kunnon puolesta sellaisen aika olisi taas pian.

Haastajat: Parikin Toto75-voittoa viime aikoina ottanut 6 Freelancer jäi Teivossa hieman yllättäen kiihdytyksessä ilman keulapaikkaa ja johtavan rinnalle. Esitys oli siitä edelleen hyvä, mutta nytkään ei taida olla asiaa johtoon ja tehtävä mutkistuu sen jälkeen.

Ehdottomasti kiinnostavin pelihevonen tähän on 2 Aragorn Hoss, joka on näistä lähtöasemista selvä suosikki johtoon. Ruunan kevät on sujunut ailahdellen, mutta viimeksi se tuli voimissaan pussissa maalin ja nyt voisi tosiaan olla pitkästä aikaa keulayrityksen vuoro.

4 Celebration Song on myös aliarvostettu pelissä. Tamma on juossut jo monta kertaa putkeen johtavan rinnalla ja esitykset ovat olleet mainioita, vaikka niillä juoksuilla ei ole luonnollisesti tullut ykkösiä hetkeen.

Yllättäjät: Nopea 3 Quiet Leader on saanut kahdesti vetää keulassa hiljaa ja napannut kärkisijat. Nyt juoksusta tulee erilainen ja vastuskin on aiempaa kovempaa, mutta ei hevonen todennäköisellä nappijuoksulla silti ihan ulkona ole. 7 Oakie on ollut viimeisissään varsin suurissa ongelmissa kaarrejuoksun suhteen ja laukkoja on tullut. Kunto olisi hyvä. 1 Arctic Lover on tauolta arvoitus ja tuskin heti terävimmillään, mutta hevosena paljon tauluaan vaarallisempi.

Pelijakauma: Lähdön kuuluisi olla alustavaa paljon tasaisemmin pelattu ja erityisesti Aragorn Hossin (6 %), sekä Celebration Songin (14 %) peliosuuksissa olisi nousun varaa.

Juoksunkulku: Aragorn Hoss on keulasuosikki, vaikka varsinkin Freelancer haastaa sitä alussa tiukasti. Quiet Leader pudottaa johtavan kantaan. Kiivaan kiihdytyksen jälkeen matkalla saatetaan mennä aika hiljaakin, sillä voisi luulla, että Celebration Songilla haluttaisiin ajaa välillä selästä.