Ravivihje: Toto4 Rovaniemi 24.3.2019

Suosikki: Myös kakkoskohteen suosikki tulee kaksikolta Melkko/Soronen. 12 Bwt Rock And Rollin lähtöpaika on vielä huonompi kuin Enter Mayweatherilla lähtöä aikaisemmin, mutta tehtävä on sen verran sopiva että ruuna on silti suosikki. Hyvin avaava menijä ei pääse tällä kertaa keulaan, mistä hevonen otti edelliset voittonsa. Juoksun onnistuessa Bwt Rock And Roll pystyy kiertämään kaikki, mutta mitenkään varmaa se ei ole.

Haastajat: 8 Impress Itillä ajaettiin tauolta maltillisesti 3. sisältä, mistä hevonen lopetti terävästi. Ruuna sai startin alle ja on varottava. Takarivin lähtöpaikka ei ole monipuoliselle 10 Decameronelle este menestykseen, mutta tauolta siihen ei uskalla liikoja luottaa. Mukaan, muttei varmaksi. 5 Seachocolate ei tauolta paluussaan kestänyt johtopaikalta kolmanneksi. Startti alla veto saattaa kestää tälllä kertaa pitempään.

Yllättäjät: 11 Anna's Boy kiri Torniossa mukavasti viidenneksi, vaikka juoksu ei onnistunut yhtään eikä hevonen saanut riittävästi pitoa radasta. Matkan jatkuessa Anna's Boy olisi ohittanyt myös 3 Party Hardin, joka ei mene hokeilla ollenkaan parhaalla mahdollisella tavalla. Se jäi Torniossa kauas voitosta, vaikka sai hyvän juoksun 2. ulkona. 4 Samuel Sisu on arvoitus valmentajallekin ensimmäisessä kisassaan häneltä käsin, mutta torniolainen odotti suojattiaan joka tapauksessa 3-4 porukkaan. Samuel Sisu avaa auton takaa asiallisesti. 2 Ancor Rich jatkaa tasaisen hyvässä vireessä, mistä osoituksena hyvä lopetus Rovaniemellä 4. sisältä/4. ulkoa. Voittoa ajatellen muutama liian kova taitaa olla vastassa. 7 Rising Star Boyn viime kausi meni mönkään. Ori on selvästi tulosriviään parempi menijä, jota kannattaa seurata jatkoa ajatellen, kun hevonen on saanut treenata terveenä.

Pelijakauma: Anna's Boy saattaa jäädä turhan pelaamattomaksi. Party Hard puolestaan voi kerätä liian paljon peliä.

Juoksunkulku: Party Hard, Samuel Sisu ja Seachocolate panostavat kiihdytykseen ja saattaa Rising Star Boykin tulla alussa eteenpäin. Seachocolate katsonee viime kertaiseen tapaan johtopaikan.