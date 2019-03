Ravivihje: Toto75 Momarken 23.3.2019

Suosikit: 11 Miss Åslanda on tehnyt alkuvuoden Norjan starteissaan vahvat suoritukset johtavan rinnalta. Varsinkin viimeksi Tom Horpestadin tamma puristi mainiosti perille saakka. Kuskinvaihdos on luettava myös plusmerkkiseksi, joten voittokin on nyt täysin mahdollinen. Eniten pelillistä ideaa tuntuisi olevan 4 Balainessa. Toissa kerralla 5-vuotias jäi sisälle pussiin ja teki viimeksi hyvän suorituksen toisen radan vetäjäksi edettyään. Sen jälkeen sillä on tähdätty tähän kisaan. Uralla on tosin vasta yksi voitto, joten taistelutahdon riittävyys on pieni kysymysmerkki. 6 In Håleryd punnersi kauden avauskisassa voittoon 2. ulkoa, mutta viimeksi kiritilat eivät auenneet sisältä. Varma suorittaja pystyy tässäkin korkealle juoksun onnistuessa. 3 Towanda's Classic nousi viimeksi 5. ulkoa selässä kolmatta rataa pitkin aina kakkoseksi saakka. Viimeiset 800 metriä sujuivat 12,2-vauhtia. Bjerken voitto tuli keulapaikalta, mutta on huomioitava, että silloin toiseksi tullut Balaine lähti sitä 20 metriä taaempaa.



Haastajat ja yllättäjät: 5 Livi Memory olisi parhaimmillaan ollessaan kova tekijä tähän lähtöön, mutta viime aikojen suoritukset alkuvuoden tyylikkäiden voittojen jälkeen ovat olleet vaatimattomia. Varusmuutoksilla ja Eirik Höitomtin avulla ruotsalaistamma voisi päästä tässä paremmille paikoille heti alussa, jolloin menestyminen ei olisi mahdotonta. 10 Tourmalet teki viimeksi kelpo suorituksen 3. sisältä. Tällä kertaa kengät riisutaan, joten parempaa voi olla luvassa. 13 Lady Lane tuli viimeksi lopun 3. ulkoa ihan mallikkaasti 12-vauhtia, mutta paikka takamatkan takarivissä on vaativa. Sama pätee 14 Royal Babyyn, joka pinnisti viimeksi keulapaikalta tasapäävoittoon. 1 Amazing Case nousi viimeksi 4. ulkoa 12-lopetuksella asiallisesti kolmanneksi, mutta valmentaja on kovin pessimistinen suojattinsa riittävyyden suhteen tässä seurassa.



Juoksunkulku: Towanda's Classic mielii paalulta keulaan, samoin Livi Memory. Miss Åslanda hakee takamatkan ”juoksuradalta” reipasta starttia ja pääsyä heti kärkiporukkaan.



Pelijakauma: Balaine (4%) on jäänyt edulliseksi.



Norjan pelijakauma: Miss Åslanda (30%), In Håleryd (22%), Towanda's Classic (9%)



Ranking: A) 11, 4, 6, 3 B) 5, 10, 13, 14, 1, 8 C) 7, 9 D) -