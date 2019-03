Ravivihje: Toto75 Kouvola 23.3.2019

Suosikki: T75-avauksessa kilpailumatkana on harvinaisesti 1600 metrin volttilähtö eli tasoitusajo. Se suosii paalulta starttaavia hevosia. Tästä joukosta löytyy myös suosikki 4 Piirron Tuisku.

Voitokas ori on voittanut tämän vuoden seitsemästä kilpailustaan viisi ja mikä parasta, se on myös näyttänyt pystyvänsä avaamaan reippaasti voltista. Esimerkiksi Jokimaalla reilu kuukausi takaperin Timo Tuomisen suojatti starttasi takamatkan viitosradalta ja keikkui kärjen rinnalla jo ensimmäisessä kaarteessa, vaikkakin hitaampia avaajia vastaan kuin nyt. Myös toissa kerralla Kouvolassa Piirron Tuisku avasi voltista reippaasti. Viime Vermon-juoksun perusteella kunto on kohdillaan. Ori sai maukkaan juoksun ja pääsi iskemään lopussa kiertelemättä kärjen kimppuun. Maalisuoralla se irtosi oikein väljän näköisesti ylivoimavoittoon. Vastus kovenee, joten varma-ainesta emme Piirron Tuiskussa näe.

Haastajat: 10 Lulun Lupaus saattaa olla joukon kovakuntoisin hevonen ja kuuluu epäsopivassa sarjassakin perusrasteihin. Jokimaalla T.T. Hunsvotin voittamassa T75-finaalissa tamma paikkasi vahvasti lähtölaukan. Viimeksi Joensuussa Ville Mikkasen suojatti revitteli ensimmäisellä takasuoralla keulaan 25-vauhtisen avauksen päätteeksi ja oli hyvä kakkonen. 12 Turbo-Jytkyllä on hyvät vauhdit pikamatkalle. Toissa kerralla Mikkelissä se täräytti lujaa keulaan ja kesti kakkoseksi Tulipiipun voittaessa. Viimeksi se juoksi myös keulassa, mutta menetti paikkansa jo 500 metriä ennen maalia. T75-voittoon vaadittaisiin lisää yrityshalua loppusuoralle. 5 Meleko Elevis on varmistunut ja samalla tulosta on alkanut tulla. Viimeksi ruuna ei riittänyt Lulun Lupaukselle 3. sisältä, mutta saa nyt 20 metriä eteen startissa.

Yllättäjät: 8 Tempaisu on pystyvä hevonen tällaiseen lähtöön ja kuuluu vähän pelattuna lapuille. Ori teki toissa kerralla tauolta hyvän esityksen johtavan rinnalta. Myös maanantaina Lappeessa Tempaisu piti vauhtinsa hyvin kuolemanpaikalta. Nyt lyhyellä starttivälillä ja kolmannessa kilvassa tauon jälkeen ori on varmasti vaarallinen nappisarjassa. 1 Taistelu Jaska ei ole ulkona hyvältä lähtöpaikalta. Viimeksi se nousi 1200 metriä ennen maalia johtavan rinnalle ja kesti kunnialla, vaikka ei 6 Kaakon Lassin ohi lopussa päässytkään. 3 Sarinan Sanni juoksi viimeksi Piirron Tuiskun voittamassa lähdössä keulassa ja sai sen verran painetta matkalla, että taipui lopussa kolmanneksi. Tamma ei kuitenkaan ole ihan niin paljoa suosikkia huonompi mitä alustava pelikannatus näyttää. 14 Vinhatuuri avaa takamatkan juoksuradalta lujaa ja voi päästä nappistartilla heti kärkiryhmään. Ruuna on viime kilpailujensa perusteella ihan asiallisessa kunnossa ja 1600 metriä puoltaa.

Juoksunkulku: Kaakon Lassi lienee nopein ensi metreillä, mutta sille kelpaa selkäjuoksu. Taistelu Jaska, Sarinan Sanni ja Piirron Tuisku ratkaisevat keulapaikan kohtalon. Piirron Tuisku on vahvimmilla.

Pelijakauma: Revityslähdön parhaat merkit löytyvät yllättäjistä Tempaisun ja Sarinan Sannin johdolla.