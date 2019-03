Ravivihje: Toto4 Seinäjoki 22.3.2019

Suosikki: 9 Cutthecrap selvitti Teivossa tiensä hurjatasoisen TGP:n finaaliin, jossa se jäi paljon voimia tallella pussiin 3. sisälle, vaikka juoksu meni alusta varsin vaikeaksi. Vastuksen taso laskee merkittävästi Seinäjoelle ja ruunan pitäisi olla takarivistäkin lähellä paluuta voittokantaan.

Haastajat: 8 Way To Go jyräsi Porissa vahvasti ykköseksi johtavan rinnalta, mutta jäi Uumajassa viimeiseksi. Juoksu meni siellä pieleen ja kunnon pitäisi olla edelleen hyvä. Ruuna pystyy menestymään raskaallakin juoksulla, mutta paikka on silti tietysti haitta. Löysä rata olisi kovasti vastaan.

Nopea 1 Jimmy Ray tapaa pärjätä sarjoissaan, silloin kun lähtöpaikka on hyvä. Parissa viimeisessä juoksut ovat menneet tosi vaikeaksi, mutta nyt ruuna heiluu kärkipäässä alusta alkaen. Lahden Nousijafinaalissa Jimmy Ray oli 3. sisältä hyvä kakkonen Roberto Diverin jälkeen.

3 Diesel Degato paukutti viime kaudella kärkisijoja, mutta tältä vuodelta uupuu vielä totosija. Vire on nousujohteinen ja ruuna olisi varsinkin varottava, jos siltä pääsisi pitkästä aikaa riisumaan kenkiä.

Yllättäjät: 7 Gunvald on vahva puurtaja, mutta tasaisen avaajan juoksusta tulee ulkoa taas vaikea. 2 Global Treasure ja 4 Quick Petrol ovat paljon tauluaan pystyvämpiä hevosia, mutta edellisestä hyvästä suorituksesta alkaa olla aikaa. Kummallakin on tosin lähiaikoina ollut taukoa, joten parempaa voisi olla luvassa. 5 Case Closed ja 6 Tequila Arette ovat osoittaneet pientä piristymistä viimeisissään, mutta voittaminen on kummallekin vaikeaa.

Pelijakauma: Cutthecrap (46 %) voisi olla enemmänkin rastattu suosikki. Yllättäjistä Global Treasure (1 %) saisi olla enemmän pelattu. Tequila Arette (9 %) ja Titan As (5 %) ovat liikaa luotettuja.

Juoksunkulku: Jimmy Ray, Diesel Degato, Quick Petrol ja Case Closed avaavat kovaa, joten vauhtia luulisi olevan luvassa. Diesel Degato on ehkä se kaikkein nopein. Way To Go:lla saatetaan ajaa aktiivisesti eteenpäin, kun taas Cutthecrap iskee luultavasti vasta kirissä.