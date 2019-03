Ravivihje: Toto65 Jokimaa 21.3.2019

Suosikki: 4-vuotiaiden orriden ja ruunien Kasvattajakruunun alkuerässä ihan ikäluokan parhaat loistavat poissaolollaan, mutta lähtö on mielenkiintoisen tasainen ja mukana on mahdollisia uusia nousijoita. 4 Callela Louis palasi Joensuuhun tauolta varsin mojovien kehujen saattelemana, mutta esitys oli johtavan rinnalta vain tasainen. Annetaan ruunalle kuitenkin uusi mahdollisuus, sillä vastus ei nyt varsinaisesti pelota.

Haastajat: 5 Kaptah ja 9 Club Nord Easy avasivat kautensa Derbyn Talvisuosikissa, jossa ne jäivät Graceful Swampin varjoon, mutta kirivät kumpikin perältä mukavasti 13-kyytiä viimeiset 700 metriä. Otteiden voisi olettaa terävöityvän selvästi vielä startti alla.

7 Effronte Photo on ehtinyt jo voittamaan 4-vuotiaana. Ruuna paransi Teivoon, vaikka jäikin siellä kivikovassa seurassa neljänneksi ja se saattaisi parantaa edelleen.

8 He Is Felix päätti viime kauden Kasvattajakruunun nelossijaan ja on kyllä jäänyt tässä aivan liian vähälle huomiolle, vaikka lähtöpaikka on kurja. 1 Confidence Man on puolestaan hyvällä paikalla, mutta juoksee kovemmassa lähdössä kuin koskaan aiemmin.

Pelijakauma: Alustava pelijakauma on todella outo ja sen luulisi muutuvan paljon. Almost One Year (18 %) on käsittätön suosikki ja Confidence Man (16 %) Myös aivan liikaa pelattu. Callela Louisin (14 %) kuuluisi olla suosikki. He Is Felix (2 %) kuuluu lähes pelaamattomana ilman muuta mukaan.

Juoksunkulku: Callela Louis on keulasuosikki ja se saattaisi päästä siinä tekemään rauhassa oman juoksunsa.