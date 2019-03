Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Bergsåker 20.3.2019

Suosikki: 3 Religious on tehnyt Solvallassa hyvät suoritukset, vaikkei voittoja ole pariin viimeiseen tullutkaan. Viime kerralla Mika Forssin ajokki ei saanut 2. sisältä edes mahdollisuutta kovassa seurassa, mutta vire vaikutti edelleen erinomaiselta. Asetelmat ovat nopealle lähtijälle periaatteessa passelit, mutta lyhyellä matkalla muitakin keulaan mielijöitä on ja alkuvauhti voi mennä sitä myöden kovaksikin. Selvä pelisuosikki saa sen takia muitakin mukaansa lapulle.



Haastajat ja yllättäjät: 8 Moa Margunn on pikamatkalle kova tekijä ulkoakin, sillä lähtönopeutta löytyy. Tamma teki talvitauolta oikein vahvan suorituksen helmikuussa ja oli voittaa johtavan rinnalta. Nyt balanssia päästään keventämään. 4 Showtimejackflower tuli Eskilstunassa 2. ulkoa hyvin, kunnes aivan yllättäen aurasi päätössatasella ulospäin monta rataa. Koukerot välttäessään se pystyy kärjen läheisyydestä korkealle, sillä vire on mainio. 7 Bottnas Easy Cash pääsi viime keskiviikkona muitta mutkitta keulaan ja hallitsi tapahtumia perille. Nyt johtoon on tuskin ulkoa asiaa, mutta kengittä tällä kertaa menevä 5-vuotias voi parantaa edelleen ja on huomioitava. 10 Scotch Brodde kiri Axevallassa ylivauhtisen juoksun voittajaksi 4. ulkoa ja samanlainen tempo kelpaisi ruunalle varmasti tässäkin hyvin. Muuten voittoon asti on vaikea yltää. 1 Right For Glory tuli viimeksi kohtalaisesti 5. ulkoa. Lars-Åke Söderholm mielii rivakalla avaajalla tässä keulajuoksua, ja kenkien riisuminen ja jenkkikärryjen perään laittaminen tietysti puoltavat tätä ajatusta. Vähän pelattuna näillä muutoksilla kiinnostava, kuten 5 Juliana Borekin. Se oli viimeksi 2. ulkoa kohtalainen ja edellisellä kerralla samalta paikalta ylivoimainen. Kengät napataan nyt pois. Isoista yllättäjistä isommalle lapulle mahtuu myös 6 Mr Planner, joka on tehnyt sisältä ihan kohtalaisia suorituksia ja saa nyt terävämmän kuskin taakseen.



Juoksunkulku: Right For Glory voi pystyä sisältä halutessaan torjumaan muut alussa. Religious on toinen vakava johtopaikan tavoittelija. Myös Moa Margunn räväyttää ulkoa riuskasti liikkeelle.



Pelijakauma: Religious (55%) olisi normaalimatkalle oikein pelattu, mutta ärhäkälle mailille pinnat tuntuvat liian suurilta. Moa Margunn (8%) ja Showtimejackflower (10%) voisivat erottua haastajista selvemmin.



Ranking: A) 3 B) 8, 4, 7, 10, 1, 5, 6 C) 9, 2 D) 11, 12