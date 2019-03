Ravivihje: Toto64 Vermo 20.3.2019

Suosikki: 9 Quite Special on yksi illan mahdollisista ideavarmakandidaateista. Hienolla statistiikalla kilpaileva ruuna esitteli viime kaudella erityisesti kovaa kirikykyään. Se debytoi viimeksi Antti Ojanperän menestystallista ja oli heti niin positiivinen, että startti alla odotamme sijoituksen kirkastuvan. Vastus näyttää nyt oikein sopivalta.

Quite Special kilpaili Joensuussa Winzetin voittamassa T75-lähdössä toissa lauantaina. Santtu Raitala ajoi alussa aktiivisesti kovaa Hard to Trickiä vastaan ja kiihdytys venyi 10,5-vauhtiseksi. Se oli 2640 metrillä voittoa ajatellen liikaa ja vaikka Quite Special sai matkalla Johnny Flamen selän eteensä, ruuna jaksoi puristaa tasaisessa voittotaistossa vain kolmanneksi sisärataa pitkin. Suorituksessa oli kuitenkin paljon hyvää ja hevonen paljasti kovan kuntonsa.

Haastajat: 8 Heavy Beat leiskautti Forssassa tosi komeasti ykköseksi kaukaa 6. ulkoa ja oli hyvä myös lauantain välistartissa 3. ulkoa. Kuntoa on ihan kärkeen, jos juoksu luonnistuu ulkoradalta. 2 Crossover yllätti reilu kuukausi takaperin nousijadivarissa Stonecapes Quantumia ja kumppaneita vastaan. Ruuna juoksi keulassa ja piti asemansa varmoin ottein perille. Sen jälkeen on tullut laukkoja, ensin kesken kirin ja viimeksi heti lähtiessä, mutta hevosen kunto tuskin on kadonnut mihinkään. 4 Expanse's Tornado kierso toissa kerralla Teivossa 4. ulkoa muut paitsi keulassa dominoineen Rainbow Highlightin. Tamma tuli maaliin käytännössä tasapäin Heavy Beatin kanssa. Viimeksi Vermossa Expanse's Tornado teki voitavansa 6. ulkoa ja oli taas hyvä, vaikka ei totosijoille ehtinytkään.

Yllättäjät: 5 Changeman kiersi Forssassa johtavan rinnalle ja oli ihan sitkeä, vaikka ei Heavy Beatille mitään mahtanutkaan. Viime viikolla Vermon kolmella kilometrillä ruuna matkasi 2. ulkona ja riitti kirissä kiertelemättä kolmanneksi. 12 Black Ice Boost on kunnossa, mutta paras sisäradalta, joten huonolta lähtöpaikalta voitto yllättäisi suuresti. 1 Zingaro dei Venti on todella vaikea veikattava uusista käsistä. Kykyjä pitäisi olla ja asemat puoltavat.

Juoksunkulku: Crossover ja Backwood's Hexfire avaavat parhaiten. Crossover on todennäköisin keulahevonen papereissamme.

Pelijakauma: Quite Special on alustavalla vain 32 prosentin kannatuksellaan apuvarma-ainesta. Heavy Beat (18%) on huonon lähtöpaikkansa vuoksi hieman liian pelattu.