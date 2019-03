Ravivihje: Toto5 Kuopio 19.3.2019

Suosikki: Toisessa kohteessa palaa tosi moni tauolta ja se luonnollisesti lisää lähdön arvoituksellisuutta. 10 Carmen Lindy kilpailee varmasti kunnossa. Ruuna hyökkäsi Joensuun taktiikkajuoksussa 3. ulkoa päätöskierroksen alussa ja puristi 12,6/700 metriä -kirillään äärimmäisen vahvasti voittoon. Sarjat nousevat, mutta vastus ei edelleenkään pelota ja ruuna vaikuttaa luotettavimmalta varmavaihtoehdolta Toto5-peliin. Takarivi on alussa epävarmalle hevoselle ehkä jopa pieni etu.

Haastaja: 4 Nemea Geisir palaa loukkaantumisen jäljiltä uusissa käsissä starttiin. Valmentaja on varsin pessimistinen ja kommentteja vasten peliosuus on aivan liian korkealla. Kykyjä on toki tähän seuraan, mutta valmistautuminen todella maltillinen ja olisi oikeastaan pieni ihme, mikäli tamma olisi heti sielläpäinkään kuin syyskuussa.

Yllättäjät: 6 Ciao Ferrari olisi mielenkintoisin haku, mikäli suosikkia varmistaa. Ruuna oli mainio Kouvolassa tauolta ja hylättynä kolmantena maalissa. Lappeessa rata oli vastaan ja sen jälkeen pieni kolhu toi taukoa ja poisjäännin, mutta siihen starttiin valmentajalla oli mukavasti odotuksia ennen murhetta. 3 Fabulous Hangover on parantanut viime aikoina, mutta ykkönen vaatisi vieläkin lisää terävyyttä. 5 Never Queen voitti viime vuonna kolmesti, mutta on nyt hieman hakenut parasta virettään. Tamma saa nopeudellaan kuitenkin asemat. 7 Mr Noon oli Oulussa kelpo kakkonen 2. ulkoa, mutta paikka on nyt kurjan ulkona. 8 Flower's Junilla on luokkaa viimeisissä nähtyä parempaan, mutta alla on reilusti taukoa ja paikka on paha. 11 Ilos Amadeus oli hyvä 4-vuotiaana, mutta viime kausi oli aika täysi floppi.

Pelijakauma: Carmen Lindy (49 %) kelpaa selvänä suosikkinakin varmaksi. Nemea Geisirin (33 %) peliosuus on valmentajan odotuksiin nähden hurja. Ciao Ferrari (4 %) kiehtoisi yllättäjistä.

Juoksunkulku: Never Queen on todennäköisin ensimmäinen keula, mutta juoksunkulku on lähtökohtaisesti kokonaisuudessaan aika arvoituksellinen. Suosikilla voi tehdä aikaisen ratkaisun, mikäli vauhti menee hiljaiseksi.