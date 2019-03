Ravivihje: Toto64 Färjestad 18.3.2019 – 87016 euroa ekstraa

T64-4: 6 Ottens Dibaba on suoraan tauoltakin suuri suosikki. Se lähtee auton takaa lujaa ja voitti viime kesänä T86-lähdönkin keulasta. Vastassa on kuitenkin hevosia tuoreemmilla kuntonäytöillä T75-lähdöistä. 12 Enzo Am päätti viime kautensa Solvallan T75-finaaleihin. Lyhyt ryhmä lähtöradalta 12 on epäkiitollinen tehtävä kaudenavausstartissa. 3 Colonello on paljon on tauluaan paremmassa kunnossa. Kovia ikäluokkalähtöjä viime vuonna juossut 11 Global Wild Card oli vaisu kaudenavauksessaan, mutta parantanee starttia alla. Keli ja matka olivat Kajsa Frickin mukaan viimeksi 2 Prins Norrgårdia vastaan, ja esitys oli siksi vaisu.

Ranking: A) 6 B) 12, 3, 11, 2 C) 9, 10, 1, 5, 4, 8