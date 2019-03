Ravivihje: Toto65 Magic Monday 18.3.2019

Suosikki: 1 Bwt Rock And Roll aloitti Katja Melkon ja Janne Sorosen treenissä vakuuttavasti. Ruuna hakeutui Bodenissa keulapaikalle eikä ollut tämän jälkeen lyötävissä vaan pakeni ylivoimaiseen voittoon. Bwt Rock And Roll pystyy pitämään ykkösradalta keulat ja on mukana taistossa parhaista paloista. Vastus on laajempi ja kovempi kuin viimeksi.

Haastajat: Poisjäänti auttaa 12 Hard To Trickiä hyvän juoksupaikan etsimisessä. Mikäli tamma pääsee asiallisene paikkaan, pystyy se kirivaiheessa paljoon. Oulussa ja tämän jälkeen Kuopiossa kirivoitot ottanut ruuna oli Joensuussa tasaisempi sisäratajuoksulla. Valmentajan mukaan Hard To Trick ei aikaisemminkaan ole tajunnut lähteä ohittelemaan sisäratajuoksun jälkeen eikä hän nähnyt tilannetta ongelmallisena. 14 Kurir Brodde nousi viimeksi 4. ulkoa aivan edellä matkanneen 15 Rapid Leaderin rinnalle. Tällä kertaa osat saattavat vaihtua, kun Kurir Broddelle koittaa kolmas startti tauolta. Toisaalta Rapid Leaderkin sai kisan koneeseen. 7 Not A Clue kesti Oulussa 6. ulkoa pitkän kirin mukavasti, vaikka askel loppusuoralla painoikin. Teivossa ruuna lopetti 3. sisältä asiallisesti kovassa lähdössä, jossa oli mukana mm. Deangelo, Roberto Diver ja Look Complete.

Yllättäjät: 3 Mr Money Makerin taulu on hieno, mutta kannattaa muistaa, että ori palaa vuoden paussilta. Voitto ei ole tasokkaassa lähdössä todennäköinen näistä lähtökohdista, mutta hyvän sijoituksen luokkamenijä pystyy nappaamaan. 10 Snowline Cherry ei ollut viimeksi parhaimmillaan keulajuoksulla, mutta esitti aikaisemmissaan näpäköitä otteita. Tarkalla juoksulla tamma kirii viimeiset metrit terävästi. Nousuvireinen 5 Rim Bay Goliath kiersi Oulussa johtavan rinnalle ja kesti asiallisesti. 2 Bianca Creek kiri samassa lähdössä mukavasti ja ehti edelle. Valmentajan varoittelema 11 Take Me With You ja kirikykyinen 13 Bluehouse's Power tulevat seuraavina.

Pelijakauma: Tasainen koitos, revitys jo pienempään lappuun. Snowline Cherry saattaa jäädä liian vähälle huomiolle samoin kuin Rim Bay Goliath.

Juoksunkulku: Bwt Rock And Roll pystynee pitämään keulat hallussaan, kun suoraan ulopuolella ei ole kovia lähtijöitä. Mikäli matkavauhti pysyy maltillisena, voi ruuna olla vaikea lyötävä.