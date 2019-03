Ravivihje: Toto4 Mikkeli 17.3.2019

Suosikki: 8 O.P.Roc nousee ulkoradaltakin rankingin kärkeen. Toissa kerralla Teivossa hevonen ei näyttänyt oikeaa osaamistaan ja laukkasi keulasta toiseksi viimeisessä kaarteessa. Hevonen tuli tuolloin valmentaja Matias Salon mukaan radalta talleille ilman yhtä kenkää. Asiasta ei ole varmuutta, mutta mahdollisesti laukka johtui juuri kengän irtoamisesta. Niin tai näin, viimeksi Vermossa hevonen oli huomattavasti parempi ja tekikin tosi kovan juoksun. Se matkasi 5. ulkona ja nousi kolmannen radan kiriletkaan viimeisen takasuoran auetessa. Loppukaarteen pohjassa kävi käsky jo viidennelle kaistalle ja hevonen tuli lopun ylivoimaisesti parasta vauhtia. Lähtö oli One Pointin voittama T64-kilpa, joten vastus helpottuu tähän. Kokeilemme O.P. Rocia T4-varmana.

Haastajat: 6 Veloce Vald kilpaili viime kaudella Italiassa kelpo menestyksellä ja kasasi kesän pikkukilpailuissa kolmen voiton putken. Kaikki voitot tulivat keulajuoksuilla ja 1600 metrin matkoilla. Kysessä on nopea starttari, mutta viivalla on nyt pari muutakin terävää avaajaa, joten keulajuoksua ei voi pitää automaattisena. Veloce Vald debytoi Suomessa maanantaina Vermossa. Se juoksi 4. sisällä ja tuli kohtalaisesti loppua. Esitys oli positiivinen varsinkin siihen nähden, että tallitietojen mukaan alla oli vain pari hiittiä. Ruuna voi terävöityä startti alla paljon, mutta niin pitääkin, jotta esimerkiksi O.P. Rocin lyömisestä voisi haaveilla. Katkonaisesti kilpaillut 2 Sign of Secret on hyvistä asemista myös perusmerkkejä. Viime kilpailussaan Sign of Secret näytti totohevoselta keulassa juosseen Feeling Dreamin takana, kunnes kadotti raviaan ja laukkasi loppukurvissa.

Yllättäjät: 9 Take a Bow on pärjännyt tätä kovemmissakin lähdöissä, mutta parhaista juoksuista alkaa olla jo aikaa eikä lähtöpaikka takarivissä puolla. 10 Good Guy ei ole nappisarjassa ihan ulkona, jos on yhtä hyvä kuin toissa kerralla vain Oxan Cockadoodledolle hävitessään. Ruuna spurttasi mukavasti loppua 4. sisältä ja löi selvästi mm. edellä mainitun Take a Bow'n. Viimeksi tuli yllättävä laukka hännillä puolimatkassa.

Juoksunkulku: Sign of Secret, Valoce Veld ja O.P.Roc taistelevat tiukimmin kärkipaikasta. O.P.Roc lähti Teivossa ulkoradalta niin kovaa, että se on veikkauksemme lopulliseksi keulahevoseksi.

Pelijakauma: Oikein pelattu lähtö. O.P.Roc (51%) on ihan ansaitusti selvä suosikki ja illan T4-rivin todennäköisin voittaja kelpaa paljon pelattunakin varmaksi. Jos sitä varmistelee, kannattaa huomioida myös täysin pelaamaton Good Guy (0%).