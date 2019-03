Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Tampere 16.3.2019

Pelisuositus

T75-varmaamme Freelanceria pääsee kokeilemaan myös pitkävedossa Teivon ravien viidennessä lähdössä (T75-1). Veikkaus tarjoaa keulaspesialistin voitosta kerrointa 2,70, kun todennäköisyysarviosta 40% johdettu pelikelpoisuuden rajamme on 2,50. Freelancer on voittopaikalla mielimatkallaan maililla. Se voitti kolme kilpailua sitten leikitellen Turussa ja hallitsi myös viimeksi helposti täyden matkan Toto75-finaalia Vermossa.Suomenhevosten kovimmassa lähdössä (lähtö 10, T75-6) Veikkaus suhtautuu meitä skeptisemmin kurjalle lähtöpaikalle arvottuun Viktor Kärppään. Pitkävetokertoimessa 2,10 on hiukan ilmaa, mutta toisaalta voi olla, että radalla totosta saa paremmankin tarjouksen. Makuasia, nostaako ori pelisuositukseen vai ei. Ei olisi väärin passatakaan, kun kurakeli lisää arvoituksellisuutta ja panoksia on jo korissa T75-pelin puolella.Selene Lune on pienen rahan yllätyshaku ravien seitsemännessä lähdössä (T75-3). Kertoimessa 10,80 on hiukan ilmaa (arvio 11%). 2600 metrin matka puoltaa väkivahvaa ja kovakuntoista hevosta, mahdollisesti myös vaativat olosuhteet.Kohde 3004: Freelancer 2,70 ***Kohde 3025: Selene Lune 10,80 *Kohde 3035: Viktor Kärppä 2,10 **Veikkaus sulkee Vermon ravien pitkävetokohteet lauantaina klo 14.30. Pelikohteiden tähtiluokitukset ovat vihjeessä asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.