Ravivihje: Toto75 Mantorp 16.3.2019 – jättipottikierros

Suosikit: 8 Hossiana Bokolla on ulkoakin hyvä mahdollisuus edetä nopeasti keulaan. Tammikuun starteissa se tuli keulasta ohitetuksi lopussa, mutta pääsee nyt juoksemaan kengittä, josta on paljon apua. Talliraportit ovat olleet varsin positiivisia, joten Oskar J. Anderssonin ajokki voi keikkua kärjessä maaliin asti. Vaikka vastus on tasokas, kokeillaan melko vähälle pelille jäänyttä 5-vuotiasta ideavarmana! 3 Cheerful Rivner vaikuttaa asetelmien puolesta kovimmalta vastustajalta. Se on poisjäännin myötä heti parijonossa, mutta jää verkkaisena avaajana kuitenkin edellisen taakse alussa. Viimeksi Peter Untersteinerin suojatti joutui taipumaan 4. ulkoa kirissä kahdelle tallikaverille, mutta tällä kertaa se voi saada koviin takahevosiin nähden enemmän ”hyvää” matkalla. Keulahevosen lyöminen ulkopuolelta ei toki ole aivan simppeliä. Jenkkikärryjä kokeillaan ensimmäistä kertaa.



Haastajat ja yllättäjät: Viimeisiä kertoja ennen siitosuraa kilpaileva 11 Darling Harbour on osoittanut vahvaa virettä ja kiri viimeksi 6. ulkoa alle 12-vauhtia perille. Mahdollinen jälleen. 14 Ryssebo La Reinen juoksusta tuli viime kerralla liian vaativa ja johtavan rinnalle lopulta kiertynyt tamma taipui lopussa. Kapasiteetti on kova, mutta uskaltaako sillä viime kisan jälkeen ajaa nyt yhtä aggressiivisesti? Keulasta viimeksi hurjastellut 15 Queen Of Sand ei tunnu näistä asemista erityisen kiehtovalta. Toki sopivilla vetoavuilla se voi kohota ylöskin. 6 Infinity ei ole hevosena lähdön parhaiden veroinen, mutta voi saada juoksupaikan johtavan takaa ja olla totokamppailussa. Färjestadin voitto tuli varmasti parijonosta, joten kunto on mallillaan. Vaisummin viime starteissa esiintynyt 12 Odessa Celeber omaa myös hyvän luokan ja balanssia päästään keventämään reilusti. Paikka on toki haastava. 10 Indian Frontille asetelmat ovat viime kertaan nähden hankalammat. Jos lähtöön revittelee enemmän, kannattaa myös muita B-ryhmän hevosia harkita.



Juoksunkulku: 5 Micro Vick ja Infinity avaavat keskeltä hyvin, mutta uloimpaa Hossiana Boko etenee kuitenkin nopeasti johtoon. Jos kolmannelle radalle ei jää ”roikkujia” ajamaan eteenpäin, voi Cheerful Rivner tulla puolimatkassa keulan rinnalle.



Pelijakauma: Hossiana Boko (9%) on jäänyt selkeästi aliarvostetuksi. Cheerful Rivnerin (30%) peliosuus on jo hieman liian suuri, myös Queen Of Sand (13%) tuntuu ylipelatulta.



Ranking: A) 8, 3 B) 11, 14, 15, 6, 12, 10, 9, 5, 13 C) 7, 2, 4 D) -