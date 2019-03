Ravivihje: Toto75 Tampere 16.3.2019

Huippulämminveristen kultadivisioona on erikoinen lähtö, sillä peräti seitsemän nimihevosta juoksee vuoden ensimmäisen starttinsa. Jos keli on oikein raskas, pelaaminen voi muuttua lotoksi.

Suosikki: IS Ravien ja pelaajien kärkirankkaus on 9 Chief Orlando, joka menestyi viime vuonna Ruotsia myöten. Oriilla yritetään varmasti tänä vuonna entistä tiukemmin kaikkein kovimmissa lähdöissä. Chief Orlando juoksi viime vuonna monesti keulassa, mutta valmentaja Tapio Mäki-Tulokas pitää ysipaikkaa oriille hyvänä, koska se on hänen mukaansa parhaimmillaan selkäreissulla.

Haastajat: Aikuisten lähtöihin noussut ikäluokkatähti 8 Lexus Dream on toinen erittäin mielenkiintoinen seurattava. Vaikka hevosella on äärettömät vauhtivarat, valmentaja Markku Nieminen toppuuttelee vielä niitä ravi-ihmisiä, jotka ovat jo povanneet sitä kansainvälisen tason kiituriksi. Kevään kovat lähdöt kertoivat Derby-kakkosen potentiaalista taas lisää. Koska ruuna joutuu starttaamaan hiukan arveluttavalta kasiradalta, se jää auttamatta haastajaksi kauden avausstartissaan.

Kuiva nopea keli on lähes kaikkien kilpailijoiden toiveissa, mutta yhden hevosen taustavoimat liputtavat vahvasti vaativien olosuhteiden puolesta. Koko talven säännöllisesti starttaillut 6 Tir du Caux tunnetaan hevosena, joka porskuttaa sitä paremmin mitä korkeammalle kura roiskuu. Lentokeleillä voimapesän nopeus ei tahdo riittää huippulähdöissä. Hevonen kiri toissa kerralla Mikkelissä 2. ulkoa viime metreillä voittoon ohi edessään taivaltaneen 3 Special Envoy U.S.:n. Viimeksi ruuna nousi Vermossa takasuoralla kuolemanpaikalle ja oli tasaisella esityksellä neljäs.

Special Envoy U.S. laukkasi Vermon lähdössä 300 metriä ennen maalia selästä 4. radalta ja sen iskukyky jäi tuolloin näkemättä.

Yllättäjät: Sotaratsu 4 Edward Alea ei voi koskaan unohtaa. Sillä on muiden tauolta tulevien hevosten tavoin hyvä talvitreenijakso takana. Valmentaja kuitenkin varoittaa rapakelin haitoista ja muistuttaa, ettei monta kautta Etelä-Ruotsissa vaikuttanut ruuna ole koskaan kilpaillut hokkikengillä.

1 Top Of The World hyötyisi lähdön hevosista eniten avojaloin juoksemisesta. Kenkien riisumiseen ei ole välttämättä mahdollisuutta, vaikka sääntöjen mukaan se olisi lauantaina ensimmäisen kerran mahdollista sitten marraskuun. Tallikommenttien mukaan ruunalla yritetään kuitenkin puolustaa keulapaikkaa, mistä se on parhaimmillaan.

Viime kilpailunsa jälkeen kahdesti pois jääneen 12 Next Diretionin valmentajakommenteista ei tule hullua hurskaammaksi. Ruunan luokka kestää vertailun mihin hevoseen tahansa, mutta olisi kuitenkin melkoinen yllätys, jos se kiertäisi kaikki vastustajansa synkältä lähtöpaikalta.

Pelijakauma: Chief Orlando on pelattu jopa yllättävän suureksi suosikiksi. Jos keli on normaali, Tir du Caux’n peliprosentti on myös liian iso. Edward Ale, Next Direction ja 11 Grant Boko ovat alipelattuja.

Juoksunkulku: Radoilla 1, 4 ja 8 on kovat avaajat. Jos Lexus Dreamilla ladataan heti täysillä starttiin, se päässee ulkoakin keulaan. Edward Ale ohitti viime kohtaamisessa Top Of The Worldin alussa ja saattaa tehdä sen nytkin.