Ravivihje: Toto4 Jyväskylä 15.3.2019

Suosikki: 3 Le Gros Bill keräsi varsavuosinaan kelpo tilin, eikä saldo ole vieläkään täynnä, kun kyseessä on kehittyvä menijä. Le Gros Bill palaa tauolta varsin positiivisin ennakko-odotuksin viivalle, mutta ori on vain niukka suosikki, kun edellisestä startista on kulunut pitkä tovi. Saattaa hyvinkin olla, että hevonen vaatii startteja alle taukonsa jälkeen, mutta sopivassa tehtävässä siltä on joka tapauksessa odotettava paljon.

Haastajat: 5 Quiet Leader kesti toissa kerralla kovan avauksen kunnialla ja kiri johtavan takaa hyvin neljänneksi. Viimeksi hevonen juoksi keulassa, mistä ruuna lopetti maltillisen matkavauhdin jälkeen kovaa. Kunto on hyvä, mutta Le Gros Billin ulkopuolelta ei keulaan taida olla asiaa. 7 Wicasa Sioux nappasi edelisen voittonsa johtopaikalta. Tämän jälkeen juoksut eivät ole menneet helpoimman kautta, eikä ruuna ehtinyt viimeksi hyvästä lopetuksesta huolimatta kuin neljänneksi. Rahallisesti tehtävä on hieman ylisarja, mutta kuusivuotias pystyy silti paljoon.

Yllättäjät: 10 Flirt Fortuna lopetti Seinäjoella positiivisesti ja Oulussa ruuna tsemppasi jotavan rinnalta asiallisesti perille. Kunto ei ole ainakaan laskemaan päin, mutta muutama kova on tällä kertaa vastassa. 1 In Ice Princess jäi Oulussa painamaan ohjille johtopaikalla, mikä ei ole paras juoksupaikka tammalle. Viimeksi hevonen matkasi 2. sisällä ja oli lopulta hieman tasainen, kun starttiväli oli pitkä eikä ratakaan sopinut. Nyt starttiväli on lyhyempi ja valmentaja odotti parempaa. Todennäköisin juoksupaikka löytyy johtavan takaa, mistä tamma pystyy kirimään korkealle sisäradan ohituskaistaa pitkin. 4 Dust Collector laukkasi Mikkelissä hyvävoimaisena päätöspuolikkaan alussa. Vermossa ruuna teki työt kolmannella ja runttasi erittäin hyvin perille vaikka menetti vauhtiaan loppukurvissa. Kunto on kova eikä ruunaa kannata aliarvioida. Se hyötyisi ylivauhdista ja pystyy jaksavana menijänä tekemään itsekin juoksuaan esimerkiksi johtavan rinnalta. 6 Heidi Ale joutui viimeksi kiertämään johtavan rinnalle, mistä viimeiset 350 metriä olivat liikaa. Tamma on oleellisesti tulosriviään parempi menijä, mutta huippukuntoon on vielä matkaa. Pitkästä aikaa auton takaa hyvän lähtöpaikan saanut 2 Sir Robert palaa paussilta. Se hyötyisi kärjen hurjastelusta. Tallia vaihtanut 9 Lecrosse olisi eturivistä ollut hyvä avaaja. Se saattaa päästä In Ice Princessin takaa kolmanteen sisälle. Mikkelissä johtavan taakse päässyt 8 Gisele de Veluwe tulee rankingissa viimeisenä, kun lähtöpaikka on erittäin hankala.

Pelijakauma: Oikein pelattu.

Juoksunkulku: Le Gros Bill torjuu kiihdytyksessä Quiet Leaderin ja etenee johtopaikalle ohi In Ice Prinessin. Dust Collector hoitaa toisen radan vetotyöt.