Ravivihjeet

Ravivihje: Toto64 Gävle 15.3.2019

Päivän pankki 1: 9 Knifetown Lover (Lähtö 6, Toto64-3, Toto4-1)

Päivän pankki 2: 7 Perfect Dynamite (Toto64-6, Toto4-4, Päivän duo -2)

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ideaveto: 2 Zulu Lynet (Lähtö 5, Toto64-2)

Ideaveto: 2 Sjö Vinn (Toto64-5, Toto4-3, Päivän duo -1)

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 1, 6, 4

Toto64-2: 2

Toto64-3: 9

Toto64-4: 6, 1, 9, 2, 7

Toto64-5: 5, 1, 2

Toto64-6: 7, 2

Hinta: 9,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-03-15&track=Gä&race=4&pool=T64&selections=[1,6,4],[2],[9],[6,1,9,2,7],[5,1,2],[7,2]&stake=0,1&price=9



Suuri

Toto64-1: 1, 6, 4

Toto64-2: 2, 11, 6, 9, 12

Toto64-3: 9

Toto64-4: 6, 1, 9, 2, 7

Toto64-5: 5, 1, 2

Toto64-6: 7

Hinta: 22,50 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-03-15&track=Gä&race=4&pool=T64&selections=[1,6,4],[2,11,6,9,12],[9],[6,1,9,2,7],[5,1,2],[7]&stake=0,1&price=22,5

PieniToto64-1: 1, 6, 4Toto64-2: 2Toto64-3: 9Toto64-4: 6, 1, 9, 2, 7Toto64-5: 5, 1, 2Toto64-6: 7, 2Hinta: 9,00 €SuuriToto64-1: 1, 6, 4Toto64-2: 2, 11, 6, 9, 12Toto64-3: 9Toto64-4: 6, 1, 9, 2, 7Toto64-5: 5, 1, 2Toto64-6: 7Hinta: 22,50 €

Tukipilareiksi on tarjolla Toto75-lähdöissäkin menestyneitä hevosia tavallista helpommissa lähdöissä: Perfect Dynamite, Knifetown Lover, Bellfaks, Tangen Haap, Importedfrmdetroit…oli toissa startissaan Axevallassa kiinni Toto75-voitossa kalkkiviivoille saakka ja hölkötteli seuraavassa startissaan helpossa lähdössä hallitun keulavoiton. Juoksuradan lähtöpaikka auttaa suosikin liukkaasti matkaan ja mitä todennäköisimmin nopeasti keulaan 20 metrin takamatkaltakin. Pitkä matka ei aiheuta ongelmia, kuten Axevallassa nähtiin.Vastustajistaoli viimeksi yllättävän hyvä tauolta, vaikka ravissa oli pientä sanomista.on ollut kahdesti kuolemanpaikalta asiallinen. Knifetown Loveria vastaan kummankaan paukut eivät kuitenkaan normaalijuoksulla riitä.onalla kolmen startin putki kivenkovista Toto75-lähdöistä sijoituksin 1, 2 ja 1. Vaikka kakkossijan tuottanut keskimmäinen startti oli pieni pettymys, silläkin esityksellä voittaisi tämän lähdön pystyyn. Edes se ei haittaa, että kyseessä on Perfect Dynamiten uran ensimmäinen maili.Teoriassa suosikin voisi paremmalta lähtöpaikaltaan haastaa, joka sekin on juossut Toto75-lähtöjä ja juoksi itse asiassa viimeksi Bergsåkerissa divisioonaa ylempänä hopeadivarissa. Tuolloin se ei kuitenkaan toisesta parista ulkoa loistanut, eikä tämänkertainen maili ole senkään paraatimatka.Kakkoskohteessa juoksee Jan-Olov Perssonin tallista peräti neljä hevosta, joita valmentaja itse pitää lähes tasaveroisina, ja tasaisesti niitä pelataankin. Tuoreimmat kuntonäytöt – ja paras lähtöpaikka – on kuitenkin, joka on juossut nyt neljä starttia Perssonilta ja parantanut otteitaan joka kerta. Viimeksi se hallitsi keulapaikalta mielin määriin, ja keulaan se päässee nytkin. Toissa startin perusteella Zulu Lynet lähtee auton takaa tosi liukkaasti.Tallikavereistaoli viimeksi keulasta pieni pettymys eikä ravannutkaan aivan priimasti. Raviongelmia oli viime kaudella myös, vaikka se voittikin neljä kahdeksasta startistaantavoin. Nyt kumpaakin rasittaa tauko ja mailille ikävä takarivin lähtöpaikka. Muista pelatuimmista hevosistakäynnistyy kankeasti ja hukkuu ykkösradalta sisäradan syövereihin.Varsinaisia pommeja ei Gävlen lähdöistä helpolla löydy, mutta vähintään kaksariin tai troikkaan saattaisi olla ideaa. Viimeksi Färjestadin Toto75-lähdössä se ei suostunut lähtemään voltin nelosradalta ravia, mutta edelliskerralla Bergsåkerissa se jäi viimeisellä takasuoralla pahoin pussiin ja kiri tilaa saatuaan selvästi sijoitustaan paremmin. Nyt tarjolla on unelmajuoksu mitä todennäköisimmin johtavan suosikintakana. Lisäksi Sjö Vinn on vastustajistaanja20 metriä paremmin sarjassa sisällä kuin Bergsåkerissa.Suosikki Bellfaks laukkasi omia aikojaan keulasta puolimatkassa toissa kerralla Solvallassa, mutta viimeksi se kulki laukkojen välissä lujaa ja osoitti jatkavansa kunnossa.kiri mallikkaasti Bergsåkerissa, missä helpomman juoksun saanut Eldvin löi sen päänmitalla ja jäi vähän pussiinkin.palaa yli viiden vuoden (!) tauolta vain 29-aikainen koelähtö alla, ja menestykseen on vaikea uskoa heti.