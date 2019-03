Ravivihje: Toto4 Kouvola 14.3.2019

Suosikki: 5 Dream of Celebrityn voittoa on odoteltu pitkin talvea kuin kenkäpakkoa poistuvaa. Jossiteltavaa on jäänyt monessa kisassa, kun juoksunkulut eivät ole natsanneet. Ruuna avaa kovaa ja nyt sillä on saumat päästä keulaan, mistä menestystä olisi luvassa. Kokeilemme Esa Holopaisen suojattia T4-ideavarmana.

Dream of Celebrity starttasi viime viikolla Teivon GP-karsinnassa ja oli taas kerran hyvä. Se kiri 3. ulkoa viimeiset 700 metriä hienosti 13,1-vauhdilla eikä hävinnyt tasaisessa maaliintulossa voittaja Cool On Photosillekaan kuin reilun valjakonmitan. Myös edelliskerralla Vermossa Cavalier Brodden voittamassa T64-lähdössä Dream of Celebrity kiri hyvin takapareista.

Haastajat: 10 Ready Press on hyvässä kunnossa, mutta ei aina taistele toisten takaa, joten takarivin lähtöpaikka on vastaan. Ruunan viime kilpailu oli tasokas GP-karsinta, jossa se nousi 5. ulkoa kiertelemättä kärjen tuntumaan. Uusi kuski voi piristää. 2 Racehill Victory oli talvemmalla hyvässä iskussa ja tallitietojen perusteella vire voi olla ihan ennallaan, vaikka alla on poisjääntiä ja kilpailupaussi. Lähtöasemat puoltavat menestymistä. 9 Mamajuana ei ollut oma itsensä keskitalven kilpailuissa ja palaa nyt kehiin pieneltä tauolta. Pärjääminen ei jää kyvyistä kiinni.

Yllättäjät: 1 News Point pystyisi hyvänä päivänään viemään joukkoa alusta loppuun, mutta talven suoritukset ovat jättäneet toivomisen varaa. Viimeksi juoksunkulkukaan ei ollut hännille pakittaneen ruunan puolella. 8 Giresse Boko on tasaisen varmassa vireessä. Sisäpuolen poisjäännit helpottavat siedettävien juoksuasemien hakemista.

Juoksunkulku: Dream of Celebrity avaa lujaa ja kovakuntoisen suosikin selän luulisi kelpaavan sisäpuolelta avaaville nopeille starttareille.

Pelijakauma: Dream of Celebrity (29%) on aliarvostettuna suosikkina maukas T4-ideavarma.