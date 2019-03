Ravivihjeet

Ravivihje: Toto64 Åby 14.3.2019

Päivän Pankki 1: 5 Hairos F.Boko (Lähtö 7, T64-4, T4-2)

Päivän Pankki 2: 3 Making Love (Lähtö 4, T64-1)

Ideaveto: 9 Amphibian Madness (Lähtö 6, T64-3, T4-1)

Päivän Pommi/Hyvä Suomi! -veto: 7 Day Sun Dream (Lähtö 6, T64-3, T4-1)

Toto64-1 3 Making Love osaa avata reippaasti, mutta alkuhurjasteluun ei suursuosikin ole välttämätöntä lähteä mukaan. Se voi päästä etenemään keulaan myöhemminkin, mutta pystyy tarvittaessa kääntämään pelin edukseen vaikka johtavan rinnalta. 5 Dokonjo on ollut riittämätön alkuvuoden kahdessa pronssidivisioonassa. Ruuna on saanut vetää hieman henkeä ja parantaa päästessään juoksemaan nyt ilman kenkiä. Kunto tuskin on kuitenkaan vielä niin hyvä, että suosikin haastaminen onnistuisi. 4 He's a Difficolt ei Axevallan 75:ssä vakuuttanut, mutta pystyisi avojaloin mennessään paljon parempaan. 7 Sun Esterelin ura saattaa 10-vuotiaana olla jo hieman illassa, mutta suosikin epäonnistuessa se olisi pikkutauoltakin yksi mahdollisista. Ranking: A) 3 B) 5, 4, 7, 6, 1 C) 2, 8 IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 3 Suuri: 3



Toto64-2 5 Global Writerille voi tämän lähdön hevosista ennustaa kilparadoilla parasta tulevaisuutta. Ruuna kulki Halmstadissa 6. ulkoa päätöskierroksen 13,4-tahtia ja punnersi mukavasti kolmanneksi. Johan Untersteiner kertoi keskiviikon tv-haastattelussa, että hevonen on hyvä sarjoihinsa ja kuuluu nousukuntoisena voittajaehdokkaisiin. Global Writer jatkaa viime kerran tapaan ilman takakenkiä. 4 Palais Bourbon hakee vielä uransa avausvoittoa ja lähiaikoina sen ottaneekin. Viime Åbyn esitys oli puoliraskaalla reissulla vähintään asiallinen. 9 Leo Leo kamppaili Örebron tauoltapaluukisassa johtopaikalta asiallisesti, muttei lopulta voinut mitään kovalle No Limit Royaltylle. Jos startti aukaisi paikkoja, on voittokin tässä mahdollinen. 10 Backup D.K. on mennyt Tanskassa asiallisesti, mutta aivan kuolainta purren ruuna ei joka kerta voitosta taistele. Ranking: A) 5 B) 4, 9, 10, 8 C) 2, 7, 3, 1 IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 5, 4 Suuri: 5, 4, 9, 10



Toto64-3 Oppilaslähdössä rankingin kärkeen nostetaan kaksi ideahevosta. 9 Amphibian Madnessille jäi Halmstadin 75:ssä jossiteltavaa tätä selvästi kovemmassa seurassa. Ilman kenkiä jatkaessaan tamma nähdään tänä iltana suurella todennäköisyydellä kärkikahinoissa. 7 Day Sun Dream kärsii seiskaradan paikasta, mutta Åbyn tauoltapaluukisassa loppuspurtti oli mainio ja startti alla voi ruunan meno edelleen vahvistua. 1 Above All joutui ravaamaan viimeksi toisella ilman vetoapua, mutta hankki silti loppusuoralla hetkeksi otteen voitosta. Vaikka tamma lopulta joutui tyytymään kolmosrahoihin, kertoi esitys kunnon olevan vahvassa nousussa. Yllättäjäosastolta huomioidaan varhain 4 Lightning Photo. Se jäi Halmstadin hyvätasoisessa lähdössä voimissaan pussiin ja kenkien riisumisen pitäisi vielä parantaa ruunan menoa. Ranking: A) 9, 7, 1, 4 B) 10, 2, 6, 12, 8, 5, 3, 11 IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 9, 7 Suuri: 9, 7, 1, 4, 10, 2, 6



Toto64-4 5 Hairos F.Bokon prosentit saavat kivuta melkoisen korkealle ja silti kyseessä on hyvä varmaehdokas. Ennen pelipäätöksiä kannattaa toki mahdollisuuksien mukaan lukea ja kuunnella Peter Untersteinerin viimeisimmät kommentit hevosesta, mutta ainakin luokkaa pitäisi tähän porukkaan olla enemmän kuin tarpeeksi. 3 Far From Over on kyvykäs ja toivottoman epävarma. Ruuna laukkasi viime Jägersron startissa kahdesti, mutta kulki viimeiset 1250m takasuoran hypyn kera 14,6-kyytiä. 2 Call the Shots on Solvallan juoksun perusteella vaikea veikattava, sillä tamma antoi johtopaikalta pahoin periksi jo päätöskierroksen alussa. Conrad Lugauerin valmennettavalla on kykyjä paljon parempaan. 7 Bear My Prince sinnitteli viimeksi toiselta ilman vetoapua rehdisti ja kamppailee jälleen kaksarisijasta. Ranking: A) 5 B) 3, 2, 7, 4, 9, 12 C) 1, 6, 8, 11, 10 IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 5 Suuri: 5



Toto64-5 Haastava kohde, jossa 4 Ibelieveinamerica kohoaa niukasti rankingin kärkeen. Se paikkasi Jägersrossa alkumatkan laukkansa mukavasti ja on aiemmin osoittanut riittävänsä tätä kovemmissakin porukoissa. Harvoin nykyään voittava 3 Torpedo W.F. esitti Billundissa tulisen loppukirin ja olisi matkan vähänkin jatkuessa ennättänyt ykköseksi. Suojajuoksun saadessaan ruuna on tänään vaarallinen. Voitokas 9 El Cantante tekee paluuta oltuaan puolisentoista vuotta sivussa radoilta. Ensimmäisessä Örebron startissa oli ymmärrettävästi vielä taukotukkoisuutta näkyvissä, kun ruuna taipui johtopaikalta viidenneksi. Nähtäväksi jää, paranevatko otteet voittoa ajatellen vielä tarpeeksi. 8 Unit Broddea ei kannata pienillä prosenteilla unohtaa kupongilta. Ruuna on esittänyt kengät jalassakin asiallista virettä ja avojaloin mennessään sen pitäisi parantaa tälle iltaa roimasti. Ranking: A) 4, 3, 9 B) 8, 2, 6, 5, 10, 1 IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 4, 3, 9, 8, 2, 6 Suuri: 4, 3, 9, 8, 2, 6



Toto64-6 9 Evan Williams Sisu ei kyennyt Axevallan 75:ssä tauolta parhaimpaansa, vaikka kelvollisen viitossijan ottikin. Tässä lähdössä ruuna kuuluu ensimmäisenä kupongille, sillä hevosen perusluokka on korkea ja etukenkien riisuminen olisi selvä plussa. Lisäksi valmentaja Bo Falsig uskoo suojattinsa startti kropassa parantavan. 6 Calypso Am on kärsinyt ongelmista ja voittosumma on jäänyt paljon kykyjä pienemmäksi. Ruuna paransi kehnosta tauoltapaluustartista viime Åbyn juoksuun hurjasti ja kamppaili 08-vauhtinen avauspuolikas huomioiden johtavan rinnalta mainiosti neljänneksi. Helpommalla reissulla on voittoon nyt kaikki mahdollisuudet. 8 Alegra B kerää tulosrivin kahden voiton ansiosta paljon peliä. Ykköset ovat kuitenkin peräisin viime toukokuulta, eikä tamman voi olettaa olevan näin pitkältä paussilta heti huipputikissä. Kasiradan paikkakaan ei tehtävää helpota. 3 Tellus Face oli Åbyssä hyvä kakkonen kovan Vincent Asin jälkeen. Kyseessä ei ole täysin luotettava menijä, mutta ravatessaan ori on yksi voitontavoittelijoista. 10 Cash Simoni voi riittää pitkälle ilman kenkiä mennessään. Ranking: A) 9, 6 B) 8, 3, 10, 4, 5, 7 C) 2, 1 IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 9, 6, 8, 3, 10 Suuri: 9, 6, 8, 3, 10



IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 3

Toto64-2: 5, 4

Toto64-3: 9, 7

Toto64-4: 5

Toto64-5: 4, 3, 9, 8, 2, 6

Toto64-6: 9, 6, 8, 3, 10

Hinta: 12,00 €



Hinta: 12,00 €



Suuri

Toto64-1: 3

Toto64-2: 5, 4, 9, 10

Toto64-3: 9, 7, 1, 4, 10, 2, 6

Toto64-4: 5

Toto64-5: 4, 3, 9, 8, 2, 6

Toto64-6: 9, 6, 8, 3, 10

Hinta: 84,00 €



Hinta: 84,00 €

