Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Jägersro 13.3.2019

Suosikit: Rivi päättyy hyvätasoiseen Diamantstoet-lähtöön jossa on monta mahdollista. 5 Whitestripe Maid on palannut kurkkuoperaation jälkeen mainiossa lyönnissä radoille ja kehityskäyrä näyttää ylöspäin. Molemmat voitot ovat tulleet keulasta, viimeksi suorastaan kevyellä jalalla. Kenkiä on nyt tarkoitus riisua, mutta johtopaikka voi jäädä silti haaveeksi. Ainakin kuolemanpaikan välttäessään Rickard Svanstedtin 5-vuotiaalla on silti voittosauma. 13 La Camilla Pellini kiri kesäkuun voittostartissa lopun riuskasti 11-kyytiä, mutta sen jälkeen meno tyssäsi. Tehtävä ei tietysti kolmosrivistä ole yksinkertaisin, muttei voitto millään lailla yllätyksenä tulisi. 4 Robloxia debytoi Jörgen Westholmin tallista ja valmentaja tähtää heti keulajuoksuun. Kovimmillaan on ajettu 19-vauhtinen hiitti, eikä kärkisija mahdottomuus ole, sillä kyseessä on ihan kelpo hevonen sarjoihinsa.



Haastajat ja yllättäjät: Isompaan systeemiin otetaan mukaan vielä seuraava haastajanelikko. Edellisen tallikaveri 2 Alfas Indira pyrkii sisälle kärjen lähettyville ja voi sellaisella reissulla olla korkealla. Tamman ravi on tosin tahtonut heiketä hieman loppua kohti. 9 Ninja's Nightwish hallitsi viime kerralla johtopaikalta 13,6-lopetuksella, mutta tehtävä on nyt selvästi kovempi. Koko Mattias Djusen talli on esiintynyt viime aikoina vahvasti, joten ei tätäkään ole syytä sivuuttaa peleistä. 11 Denali ei jaksanut viimeksi kierroksen kiriä, mutta voitti lähempää kärkeä pari kertaa sitä ennen. Ei mahdoton jos takarivistä alkuvaiheessa olisi hieman tuuria. 12 Desideria de Soze on tehnyt viime starteissa asialliset suoritukset parijonosta ja saa nyt Örjan Kihlströmin vahvistuksena rattailleen. Muutkaan lähdön hevosista eivät ole täysin vailla mahdollisuuksia kärkeen onnistuneella juoksulla.



Juoksunkulku: Lähes kaikki eturivin hevoset lähtevät reippaasti, mutta Robloxia lienee todennäköisin keulahevonen, sillä se saanee torjuttua Whitestripe Maidin alussa. Alfas Indira ja 3 Alexia pyrkivät sisälle kärjen imuun.



Pelijakauma: La Camilla Pellini (13%) voisi asetelmista huolimatta olla enemmänkin pelattu. Ninja's Nightwish (15%) on saanut liikaa kannatusta.



Ranking: A) 5, 13, 4 B) 2, 9, 11, 12, 15, 14, 10 C) 1, 6, 3, 8, 7 D) -