Ravivihje: Toto64 Vermo 13.3.2019

Suosikki: Vaikka voitokkaasti uransa avannut 12 Stoneisle Querida joutuu starttaamaan heikoimmalta mahdolliselta lähtöpaikalta, se on oikein sopivassa tammalähdössä selkeä suosikki ja ehdokas jopa systeemien varmaksi. Hevonen on voittanut viime lähtönsä leikitellen keulasta. Stoneisle Querida pystyy tekemään myös töitä matkalla, kuten se näytti syyskuussa heti uransa avauskilpailussa. Tamma hävisi tuolloin kuolemanpaikalta voiton vasta maalikuvan perusteella hienolla volttiajalla 16,8/2100.

Haastajat: Muiden kilpailijoiden laittaminen paremmuusjärjestykseen ei olekaan sitten aivan yksinkertainen juttu, koska osa niistä palaa tauolta. Nostamme ykköshaastajaksi 5 Ginger Halmin, joka on ailahdellut viime juoksuissaan. Se oli toissa kerralla saamaton, mutta piti sitä ennen paremmin vauhtinsa ja kiri viikko sitten viimeiseltä sijalta päätöspuolikkaalla oikein hyvin kolmanneksi.

9 Si Lucky tulee 4-vuotiskauteensa koelähdön kautta. Se juoksenteli siinä tallikaverinsa kanssa 21,0-vauhtia läpi. On mielenkiintoista nähdä, kuinka paljon tamma pudottaa tuosta ajasta, kun sillä ajetaan kilpailussa tosissaan. Muutamien viime vuoden juoksujensa perusteella se on potentiaalisia pärjääjiä.

Uransa molemmat voitot Vermossa ja Riihimäellä keulasta ravannut 6 Playful Thoughts ei pääse mielipaikalleen, eikä valmentaja odota sitä ihan kärkeen suoraan tauolta.

Yllättäjät: 4 Loke Is My Name aloitti toissa viikolla Suomen uransa uusista käsistä asiallisella esityksellä Kouvolassa. Se siirtyi reipastempoisessa juoksussa viimeisellä takasuoralla 2. sisältä keulaan ja kamppaili selkeän voittajan takana perille asti kakkossijasta. Startti vei oletettavasti tammaa eteenpäin.

1 Poetry In Motion oli syksyn starteissaan kaukana parhaastaan ja on ollut tauolla reisirevähdyksen takia. Mikäli hyvin avaava tamma olisi yhtä hyvä kuin viime kesän voittojuoksussaan, sillä olisi huippupaikalta totosijasauma.

Pelijakauma: Ginger Halmia ja 3 Deal Boostia on pelattu liikaa. Suosikin kannatuksessa on vielä nousun varaa. Si Lucky ja Poetry In Motion ovat aliarvostettuja.

Juoksunkulku: Poetry In Motion päästää eturivin hevosista korkeintaan Ginger Halmin tai Loke Is My Namen eteensä vetotöihin.