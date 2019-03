Ravivihje: Toto5 Teivo 12.3.2019

Suosikki: Vähäväkisessä tammalähdössä 3 Caakao on suosikkimme. Lähtö on sille lievä ylisarja, mutta laatulähtöjä kolunneen hevosen kunto on kohdillaan. Toissa kerralla Mikkelissä tamma oli ihan hyväksyttävä takapareista reilun kilometrin kirillä Wind of Victoryn keulasta voittamassa T75-lähdössä. Viime viikolla Teivossa Caakao starttasi kovassa Staro Moschinon voittamassa GP-karsinnassa. Iikka Nurmonen ajoi 2. ulkoa 550 metrin kirin ja hevonen oli taas ihan kelvollinen kärjen lopettaessa 13-vauhtia. Tässä tehtävässä saman tason suorituksella Caakaon sijoitus kirkastuu.

Haastajat: 2 Lil Belinda on huippupaikalta perusmerkki. Tamma on tehnyt talvella hyvää jälkeä varsinkin Solvallassa, missä ei ole tarvinnut pitkiä hokkeja alle. Toissa keskiviikkona T86-lähdössä Lil Belinda juoksi 4. sisällä ja spurttasi tilaa saatuaan tulisesti loppusuoraa viidettä kaistaa pitkin. Se kulki viimeiset 400 metriä 12,5-vauhdilla. 4 Mistelle on saanut pari starttia alle tauolta. Turussa tamma oli vielä selvästi tukkoinen sisäradalta kärjen takaa. Viimeksi Selene Lunen voittamassa tammalähdössä Mistelle näytti terävämmältä, mutta jäi 3. sisältä umpipussiin. Nopealla avaajalla on saumat keulajuoksuun ja kunnossa ollessaan tamma on kestänyt hyvin matkavauhtiakin.

Yllättäjä: 6 Hell Broke Luce yllätti toissa kerralla 3. sisältä 500 metrin kirillä. Viimeksi Kaustisella tamma avasi reippaasti ja joutui tekemään töitä kärkipaikan saadakseen, minkä jälkeen paukut eivät riittäneet lopussa Rapid Leaderia ja kumppaneita vastaan. Voitto olisi edelleen yllätys, vaikka hevonen on kunnossa.

Juoksunkulku: Mistelle hakee keulan Lil Belindalta. Hell Broke Luce ja Duquesa saattavat myös värittää kiihdytystä.

Pelijakauma: Mistelle (23%) voisi olla pelatumpi keulapsyykillä.