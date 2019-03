Ravivihje: Toto65 Magic Monday 11.3.2019 – 39 623,90 euron jackpot

Suosikki: 5 Remote Control tuttu menestyjä Lapin avoimissa sarjoissa ja viime kausikin päättyi hienoon seitsemän startin totosijaputkeen. Ruuna palaa suunnitellulta talvitauolta aika sopivaan seuraan ja on suosikki, vaikkei luonnollisestikaan välttämättä heti ihan terävimmillään. Viime keväänä hevonen palasi hienossa iskussa tauolta ja luotetaan siihen, että vire on taas heti riittävä, vaikkei 2600 metriä ole ehkä se optimaalisin matka.

Haastajat: 3 Only Eyes Broline on rahojensa puolesta vähän tiukasti sisällä avoimissa, mutta kyllä sen luokan pitäisi riittää tässäkin aika korkealle. Normaalia pidempi matka on oriille etu.

Suosikin tallikaveri 8 Bear a Titlen viime kausi oli vaihteleva, mutta valmentaja uskoo, että nyt on löydetty oikeanlaiset korjaukset ja otteet paranevat tälle kaudelle. Valmentaja uskoo kuitenkin itsekin enemmän Remote Controliin.

Yllättäjät: 7 Baretta Boko viihtyy varmasti tällä juostavalla matkalla, sillä se on ennemmin vahva kuin nopea. Ikä taitaa alkaa jo hieman painaa, mutta perusrutiini riittää tässä sakissa ainakin tototaistoon. 2 Västerbo Paymayday venyi Torniossa nappijuoksulla 3. sisältä totoon ja samaan voisi nytkin olla hyvältä paikalta mahdollisuuksia.

Pelijakauma: Remote Controlin (41 %) kuuluisi olla tauoltakin suosikki ja se on hyvä varma, kun jostain syystä Only Eyes Broline (48 %) on arvotettu oudon selvästi sen edelle. Bear a Title (3 %) on myös liian vähällä huomiolla.

Juoksunkulku: Remote Control on keulasuosikki, vaikka Only Eyes Broline saattaa hangoitella sitä vastaan alussa hetken.