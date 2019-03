Ravivihje: Toto4 Oulu 10.3.2019

Suosikki: Kolmas kohde näyttää vahvasti 2 Credit Linen tehtävältä, eikä ruunaa lähdetä varmistelemaan. Jonne Niemelän ajokki palasi Oulussa tauolta ja oli heti vakuuttava 3. ulkoa. Startti alla voitokas menijä tuskin ainakaan huonontaa otteitaan.

Haastajat: 7 Sannu Mustang on kapasiteetiltaan mainio menijä. Tamma ei aina anna kaikkea itsestään, mistä johtuen voittokulku on ollut tällä kaudella tahmeaa. Lähtö on tällä kertaa sen verran sopiva, että totosijaa siltä pitää ainakin odottaa. 10 Hollywood Hills on suoranainen pitkien matkojen spesialisti, minkä takia sitä ei kannata unohtaa vaikka tauolta paluu menikin tasaisissa merkeissä.

Yllättäjät: 5 Up All Night laukkasi Torniossa alussa. Ruuna jatkoi juoksuaan maaliin asti ja oli linjalla neljäntenä. Laukkariski on huippukuskillakin korkeahko. 9 Bluehouse's Power voitti Bodenissa pystyyn ja oli tämän jälkeen hyvä Oulussa 3. ulkoa. Viimeksi ruuna latasi lähtöön ja juoksi lopulta kärjen takana sisäradalla. Ratkaisuhetkillä ruunan otteet jäivät selvästi vajaaksi. 3 Vici America oli Tosniossa asiallinen kakkonen 5. ulkoa. Viimeksi ruuna ei yltänyt kärkeen 6. sisältä/4. ulkoa. Onnistuneella juoksulla ruuna saattaa sijoittua kärjen tuntumaan. 6 Purple's Pippi on selvästi tauluaan kyvykkäämpi menijä. Sillä on ollut tauon aikana painetta ohjissa, ja mikäli energia ei kohdistu olennaiseen, voi jo pelkkä matkaan lähteminen tuottaa ongelmia. 1 Kice on kelpo menijä, joka pystyy viime kisoja parempaan.

Pelijakauma: Credit Line (60%) on ansaitusti suursuosikki ja kelpaa varmaksi.

Juoksunkulku: Credit Line hakeutuu johtopaikalle eikä vauhti tämän jälkeen ole päätä huimaavaa.