Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Joensuu 9.3.2019

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ensimmäinen pitkävedon ylikerroin on kolmannen kohteen. Vaikka talvella useamman ykkössijan keränneen tamman tulosrivistö on ollut heikkenemään päin, sen vire ei vaikuta laskusuuntaiselta.Viimeksi sähäkkä menijä jäi painamaan päälle keulassa, mutta Lahdessa se kiri taustalta todella vahvasti ja oli sitä ennen Lappeessa voimissaan pussissa.M.T. Kittyä pääsee pelaamaan kertoimella 6,2. Oikeampi lukema kuuluisi olla 5,55.Tauolta tulevauppoaa toisena ostoskoriin.Viime vuonna 4-vuotiaiden täyden matkan SE-hevoseksi kivunneella ruunalla on hurja potentiaali näihin sarjoihin ja se ansaitsee suosikkiaseman kurjasta lähtöpaikasta ja tauosta huolimatta.Arvioimme Cash No Limitin voittosaumaksi 33 prosenttia, joka vastaa kerrointa 3,03. Pitkävedossa sitä voi pelata kertoimella 3,4.M.T. Kitty 6,2**Cash No Limit 3,4**Veikkaus sulkee ravien pitkävetokohteet lauantaina klo 14.30. Pelikohteiden tähtiluokitukset ovat asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.