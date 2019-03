Ravivihje: Toto75 Färjestad 9.3.2019

Suosikit: Tammojen tasoitukseen otetaan kantaa ja rastataan lapulle vain pelillisesti edullinen kaksikko. 5 Lutecia on kehittynyt kovasti starttien myötä ja voisi olla keulasta voittaja tällä kertaa. Solvallan 75:ssä se riitti toissa kerralla 2. sisältä neljänneksi, mutta oli mennyt viime starttiin taas parempaan suuntaan ja kiri 4. ulkoa viimeiset 700 metriä vahvasti 11,6-kyytiä. 4-vuotias pääsee voltista hyvin liikkeelle ja sen selkä kelvannee muille paaluhevosille. 10 Nouvelle Avenue laukkasi Rommessa loppusuoralla kun oli johtavan rinnalta jo hankkinut otteen keulahevosesta. Viimeksi sen kohtalona oli jäädä pussiin 4. sisältä. Oskar J. Andersson voi ajaa sillä tarvittaessa johtavan rinnallekin ja olla siitäkin voittomatsissa. Ennen kaikkea taktiikka hankaloittaisi entisestään 13 Southwind Fejin tehtävää. Se on kapasiteetiltaan tietysti lähdön ykkönen, mutta helmikuun starteissa jenkin otteissa ei oikein ollut parasta puhtia ja loppua leimasi pieni haluttomuus. Kengättömyys voi auttaa, mutta kahdelta pakilta tehtävä on silti nähdyn perusteella haastava ja pelisuosikki jätetään ulos lapulta.



Haastajat ja yllättäjät: 11 Thorn Bird vaatii 40 metristä voittaakseen erittäin onnistunutta juoksua, mutta tämänkertaisella kuskilla on edellytykset tarjota sellainen. Åbyssä se tuikkasi sisältä lopussa hyvin. Färjestadissa tamma on viihtynyt aiemmin erinomaisesti. 8 Up North joutui taipumaan toissa kerralla keulasta aivan lopussa, mutta otti viimeksi makean voiton 2. ulkoa vaativissa oloissa. Menestyksen myötä sarjat ovat nousseet, eikä tamma kuukauden starttivälillä paljon peliä keränneenä ole kiehtovimpia nyt. 6 I'm Sailing ei ole osoittanut erikoista kauden kahdessa ensimmäisessä kisassa, mutta jos kenkiä päästään riisumaan, parannusta voi tulla reilustikin. Kapasiteettia on. 1 Quite A Charm ei esittänyt erikoista viimeksi, mutta kuski vahvistuu nyt tuntuvasti. Toki muutos on huomioitu peliprosenteissakin jo vahvasti. 15 Ladyofthelike juoksi viimeksi lähtölaukan jälkeen 7. ulkoa ja kohtasi vielä päätöspuolikkaan alussa melkoisia liikenneongelmia. Maalisuoran Pierre Nyströmin ajokki pisteli virkeästi. Matkaa saisi nyt tosin olla enemmän.



Juoksunkulku: Quite A Charm ja Lutecia ovat paalulta ehdokkaita keulaan. Johan Untersteiner voi aktiivisella otteella onnistua siinä. Southwind Feji voi tulla ajoissa eteenpäin, jos muut eivät osoita siihen kiinnostusta taaempaa.



Pelijakauma: Southwind Feji (34%) on liian selvä suosikki. Lutecia (11%) ja Nouvelle Avenue (12%) ovat prosenttien valossa erittäin edullisia. Up North (20%) tuntuu tällä kertaa yliarvostetulta. Myös Quite A Charm (7%) on liikaa pelattu.



Ranking: A) 5, 10, 13 B) 11, 8, 6, 1, 15 C) 3, 7, 14, 9, 4, 12, 2 D) -