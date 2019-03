Ravivihje: Toto75 Joensuu 9.3.2019

Suosikki: 8 Cash No Limit on kierroksen toinen hevonen, joka nousee tauosta huolimatta suureen rooliin. Viime vuonna 4-vuotiaiden täyden matkan SE-hevoseksi kivunneella ruunalla on hurja potentiaali näihin sarjoihin ja Antti Ojanperä vaikuttaa luottavaiselta, joten 5-vuotias ansaitsee suosikkiaseman kurjalta paikaltakin.

Haastajat: 9 Intuto sai ansaitun onnistumisen viimeksi MMToto65-kierroksella hallitessaan sopivaa tehtävää varmasti keulasta, eikä se ole väheksyttävä haastaja suosikkia paremmalta paikalta. Kuopiossa ori kiri hänniltä mahtavasti voittokone Roberto Diverin tuntumaan. Intuto kiehtoo pelissä erityisesti juoksunkulkupsyykin vuoksi, sillä muut kovat joutunevat käyttämään alussa selvästi enemmän voimia.

2 Minto's Don Juan osaa voittaa ja oli Kuopiossa pikkutauolta oikein mainio keulapaikalta. Hyväfysiikkainen ruuna on edelleen vaarallinen vastuksen koventuessakin, mutta alustava suosikkiasema on väärin. 7-vuotias on paras vapaalta radalta. Keulaan on tuskin asiaa ja johtavan rinnalta tätä lähtöä on lähes mahdoton voittaa.

1 Questionmark Me on napsinut talvella voittoja ihan korkeimmallakin tasolla. Viimeksi ruuna oli oudon vaisu ja siksi nyt pieni kysymysmerkki kuskilleenkin. Ykkösradalta nopea hevonen on ensimmäinen keula ja saa väkisinkin hyvän juoksun.



Yllättäjät: Kivikovan nelikon takaa on vaikea löytää voittajaa. 3 Flash Sprucelle jäi Vermossa hieman jossiteltavaa ja se löi vasta kovan Cool On Photosin, mutta ylisarjassa tehtävä on aika tiukka. 7 Club Nord Star voitti suoraan tauolta, mutta nyt vastus on monin verroin kovempaa. 12 E.V. Jory on ollut viimeisissään kaukana parhaastaan. 4 Faith In Life ei jaksanut viimeksi tällä tasolla johtavan rinnalta ja 10 Diablo Sisu oli Oulussa vaisu keulasta.

Pelijakauma: Cash No Limitin (30 %) peliosuudessa on pieni nousun vara ja Intuton (16 %) kohdalla reilumpi. Minto's Don Juan (30 %) on alustavasti aika selvästi liikaa luotettu.

Juoksunkulku: Questionmark Men pitäisi pystyä puolustamaan keulapaikka, vaikka Flash Spruce ahdistelee. Minto's Don Juanilla ja Cash No Limitilla ollaan hyvin todennäköisesti aktiivisia heti alkumatkalla, joten vauhtia saattaisi olla luvassa.